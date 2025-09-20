AI 투자 호황과 달리 단기 아웃퍼폼 종목 제한적 4월 저점 대비 주가 급등·실적 둔화 우려 상존 밸류에이션 매력 남은 종목은

[헤럴드경제=경예은 기자] 해외 반도체 업황은 여전히 견조하지만 9월 들어서는 뚜렷한 방향성 없이 변동성이 확대되고 있다. 이에 증권가는 단기적으로는 선별적인 투자 전략이 필요하다고 진단했다.

문승환 한국투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “인공지능(AI) 하드웨어 생태계 내 핵심 기업들 가운데 당분간 시장을 뚜렷하게 앞서갈 종목은 많지 않다”며 “주가 하방 경직성이나 밸류에이션 매력이 상대적으로 높은 종목 중심으로 접근할 필요가 있다”고 밝혔다.

그는 “미국 빅테크의 대규모 AI 설비투자와 글로벌 프로젝트들이 순항하고 있음에도 불구하고 TSMC와 엔비디아 등 주요 기업들의 실적 성장률은 2025~2026년 모두 둔화될 전망”이라며 “4월 저점 대비 주가와 밸류에이션이 크게 오른 상황에서 미·중 간 AI 반도체 갈등까지 이어지고 있어 변동성 확대는 불가피하다”고 내다봤다.

다만 이 같은 불확실성 속에서도 선별적으로 접근할 만한 종목은 존재한다. 문 연구원은 유망 종목으로 TSMC, 글로벌 반도체 장비 업종, ARM을 제시했다.

먼저 TSMC는 AI 반도체 생태계에서 선단 파운드리 영역을 책임지는 유일한 대규모 공급자로 초미세공정과 첨단패키징(CoWoS) 수요가 폭발적으로 증가하고 있다.

문 연구원은 “스마트폰과 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 동시에 확대되면서 2나노(N2) 공정 초기 양산 속도와 매출 기여도는 과거 N3 대비 빠르게 높아질 것”이라며 “주가수익비율(PER)이 2026년 23배, 2027년 20배로 여전히 저평가돼 있다”고 설명했다. 내년 성장률 저하와 해외 공장 가동으로 인한 수익성 둔화 우려는 남아 있으나 장기적인 기술 우위와 해외 생산 거점 확대 전략이 향후 기업가치 재평가로 이어질 수 있다는 분석이다.

장비 업종은 내년도 실적 상향 가능성이 커지고 있다. 그래픽처리장치(GPU)·고대역폭메모리(HBM) 등 AI향 수요가 이어지는 가운데 더블데이터레이트(DDR), 기업용SSD(eSSD) 등 범용 반도체 수요도 동반 확대되고 있어서다. 문 연구원은 “차세대 공정 복잡화로 고도화된 장비 수요가 구조적으로 늘고 있다”며 “특히 식각 및 증착 공정을 주력으로 하는 램리서치는 향후에도 시장 대비 초과 성장세를 이어갈 것”이라고 강조했다.

실제 해외 대형 장비 기업들의 주가도 최근 강세를 보이고 있다. 지난 2일 저점 대비 상승률은 ▷ASML +20% ▷어플라이드 머티리얼즈 +14% ▷램 리서치 +26% ▷도쿄일렉트론 +27%에 달했다. AI 투자 가속화와 범용 반도체 수요 회복이 맞물리며 2026년 실적 추정치가 상향될 가능성이 커졌다는 평가다. 최근(17일 종가 기준) PER은 ▷ASML 30배 ▷어플라이드 머티리얼즈 19배 ▷램 리서치 27배 ▷도쿄일렉트론 23배 수준으로 소폭 높아졌지만 공정 장비 고도화와 생태계 내 중요성이 커지고 있다는 점을 감안하면 추가 상승 여력은 남아 있다는 것이 문 연구원의 설명이다.

ARM의 경우 제한적인 유통 물량과 높은 기술 지배력을 바탕으로 꾸준히 프리미엄을 받고 있다. 스마트폰 로열티 매출뿐 아니라 AI 서버 중앙처리장치(CPU), AI PC, 자율주행 반도체 등에서 입지를 넓히고 있어 단기 실적 부진은 오히려 매수 기회로 작용한다는 분석이다.