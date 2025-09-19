9·19 군사합의 복원 및 평화 결의 세미나 “‘평화가 밥’ 대전제 접경지역 정착시켜야”

[헤럴드경제=신대원 기자] “한반도의 지속가능한 평화 상태를 만들고 평화가 일상화된 국민들의 삶을 영위하기 위한 최우선 조치중 하나가 남북 간 접경지역 일대에서의 상호 적대행위를 전면 중단하는 것입니다”

조용근(예비역 준장) 전 국방부 대북정책관은 19일 9·19 남북군사합의 체결 7주년을 기념해 강원 고성 DMZ평화박물관에서 열린 ‘9·19 군사합의 복원 및 평화 결의 세미나’에서 이 같이 밝혔다.

그는 “지난 수십년 동안 대한민국 안보를 위해 특별한 희생을 해온 접경지역 주민들의 안정된 삶을 보장하고 위기에 처한 지역민생을 회복해야 한다”며 “‘평화가 경제’이고 ‘평화가 밥’이라는 대전제를 접경지역 일대에 실질적으로 정착시켜야 한다”고 강조했다.

조 전 대북정책관은 남북군사실무회담 수석대표와 국방부 북한정책과장 등을 역임하며 9·19 군사합의 체결 과정에서 핵심 역할을 수행했다.

김도균(예비역 중장) 전 수도방위사령관은 이날 세미나에서 “지난 수십년간 대결과 갈등이 심각한 수준으로 반복돼왔던 한반도 최고의 민감지역인 남북간 접경지역 일대에서의 상호 적대행위를 전면 중지하기로 합의한 문건이 바로 9·19 군사합의서”라고 평가했다.

김 전 사령관은 이어 “9·19 군사합의는 정전협정 정신을 구현하고 대한민국 역대 정부들이 그동안 추진했던 평화정착 노력을 현실적으로 접목해 접경지역에서의 상호 적대행위를 중지하기 위한 실효적 조치를 어려운 협상 과정을 거쳐 남북 정상이 보증하는 방식으로 합의한 최초의 사례”라고 의미를 부여했다.

김 전 사령관은 국방부 대북정책관과 남북장성급군사회담 수석대표 등을 맡았으며 7년 전인 2018년 9월 19일 9·19 군사합의를 최종적으로 이끌어낸 주역이다.

이와 함께 당시 남북 군사합의 과정을 지휘했던 이상철(예비역 준장) 전 국가안보실 제1차장은 지정토론자로 나서 “2018년 9월 19일 평양에서 남북 정상이 참관한 가운데 체결한 역사적인 9·19 군사합의가 벌써 7주년이 됐다”며 “안타깝게도 현재 남북한 상황은 합의 체결 이전상태로 돌아갔다”고 아쉬워했다.

이 전 차장은 그러면서 “빠른 시간 내에 9·19 군사합의를 복원해 한반도의 평화를 만드는 노력을 다시 시작해야 한다”고 강조했다.

또 박창식 전 국가홍보원장은 “윤석열 정권 출범 이후 완전히 중단됐던 남북간 소통창구를 조기에 개통하고 대화채널을 정상적으로 가동시키는 노력을 좀 더 적극적으로 추진해야 한다”면서 “남북간 군사적 긴장을 완화하고 상호 군사적 신뢰를 구축할 수 있는 9·19 군사합의와 관련한 협의도 선제적으로 인내심을 가지고 시작해야 한다”고 제언했다.

한편 이날 세미나는 한반도평화포럼과 남북고성통합운동본부, 그리고 더불어민주당 속초인제고성양양 지역위원회(위원장 김도균) 공동 주최로 열렸다.