윈저성 국빈만찬서 160명과 식사 트럼프, 왕세자빈 바로 옆 앉아 미소

[헤럴드경제=김영철 기자] 역대 미국 대통령 중 처음으로 재임 중 두번째 영국을 국빈방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 17일(현지시간) 윈저성에서 열린 만찬에서 캐서린 왕세자비 옆자리 앉아 “아름답다”는 말을 연발해 화제다.

18일 텔레그래프 등 영국 언론에 따르면, 영국 윈저성의 연회장 ‘성 조지홀’에 귀빈 160명이 모였다. 이번 만찬에서 트럼프 대통령은 47.3m 길이의 테이블 중앙에 찰스 3세 국왕과 케이트 미들턴 왕세자빈 사이에 앉았다.

텔레그래프는 “왕세자빈은 밝은 표정을 지으며 자신이 기분이 좋다는 점을 보여주려는 듯했으며 트럼프 대통령도 행복한 얼굴로 그와 눈을 마주쳤다”고 해설했다.

47.3m 길이의 대형 테이블을 채운 귀빈들의 ‘배치도’ 역시 뒷얘기를 낳았다.

더타임스 등 영국 언론에 따르면 이 같은 만찬 행사의 자리를 배정하는 데에는 짧게는 며칠, 길게는 몇 주가 소요된다. 이번 만찬의 귀빈 배치는 영국 외무부와 왕실이 결정한 것으로 전해졌다.

하지만 영국 총리실과 미국 백악관이 자리 조율에 강력한 영향력을 행사했을 것이란 점에는 의심의 여지가 없다고 가디언은 전했다.

이날 만찬에서 함께 자리한 커밀라 왕비와 스콧 베선트 미 재무장관의 오랜 교분도 언론의 조명을 받았다. 1990년부터 국왕과 연을 맺은 베선트 장관은 왕비와도 깊은 우정을 이어온 것으로 전해졌다.

특히 베선트 장관이 1998년 런던 중심가에서 커밀라와 그의 아들과 저녁 식사를 하는 장면이 포착된 적이 있는데, 이는 커밀라를 대중에 점차 소개하려는 왕실 홍보 책임자의 기획이었던 것으로 알려졌다.

가디언은 “베선트 장관은 커밀라가 국왕과 결혼하기 전 공적인 이미지를 구축하는 데 큰 도움을 줬다”고 전했다.

만찬에는 트럼프 대통령의 딸 티파니와 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)도 참석했다.

특히 두 사람이 나란히 앉도록 배치된 것을 두고 쿡이 트럼프 대통령의 신임을 다시 얻었다는 신호가 아니냐는 해석이 나왔다.

쿡은 트럼프 대통령의 첫 집권기부터 우호적 관계를 이어왔지만, 최근 트럼프 대통령의 강경한 관세 정책 등을 둘러싸고 ‘불화설’이 나오기도 했다.

지난 5월 트럼프 대통령은 애플이 미국 내수용 아이폰 생산 거점을 중국에서 인도로 이전한다는 보도와 관련 “쿡과는 약간의 문제가 있다”고 언급한 바도 있다.

이날 귀빈 명단에 루퍼트 머독이 포함된 점을 놓고는 의외라는 평가도 나왔다. 그가 트럼프 대통령이 제기한 소송에 휘말린 상태이기 때문이다.

트럼프 대통령은 과거에 그가 ‘성범죄자’ 제프리 엡스타인에게 외설스러운 그림을 그려 넣은 편지를 보냈다는 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)의 보도를 문제 삼으며 WSJ과 모기업 창립자인 머독 등을 상대로 약 100억 달러(약 14조원) 규모의 소송을 제기했다.

머독은 이날 만찬에서 키어 스타머 영국 총리의 비서실장 모건 맥스위니와 나란히 앉았다.