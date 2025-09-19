10월 준공 앞두고 사전 접수

[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] 전남 고흥지역 숙원사업인 ‘고흥군립하늘공원 조성사업’이 공정률 80%를 보이고 있다.

19일 고흥군에 따르면 군립하늘공원 사업에는 총 197억 원의 예산이 투입돼 고흥읍 호형리 산 169번지 일원에 조성 중으로 10월 준공 예정이다.

군립하늘공원에는 봉안당, 자연장지(잔디형), 유택동산, 주차장 등 다양한 장사시설이 마련되며, 봉안당(1만 6160기), 자연장지(2214기)는 당초 계획보다 확대됐다.

군립하늘공원은 고흥군에 6개월 이상 거주한 군민과 그 직계 존·비속, 관내 분묘 개장자, 하늘공원에 직계 존·비속이 안치된 경우, 무연고 사망자, 관내 사망 외국인 등 일정 요건을 충족하면 이용할 수 있다.

사용료는 봉안당 개인단 80만 원(관외 160만 원), 부부단 160만 원(관외 320만 원), 자연장지 50만 원(관외 100만 원), 유택동산 산골 1만 원으로 책정됐다.

사용기간은 30년이며, 1회에 한해 30년 연장할 수 있다. 무연 유골은 관내만 적용되며, 5년간 10만 원으로 관리비는 별도로 부담해야 한다.

군청에서는 10월쯤 하늘공원 준공을 앞두고 사전 접수를 받고 있는데 가까운 읍·면 사무소 또는 고흥군청 주민복지과를 방문해 안치 신청을 미리 등록할 수 있다.

안치 위치는 정식 개원 이후 실제 골분이 시설에 입고되는 시점에 따라 순서대로 배정된다.

공영민 군수는 “남은 공정을 철저히 마무리하고 운영 준비를 차질 없이 추진해, 군민들이 안전하고 편리하게 이용하는 장사시설로 조성할 계획”이라며 “원거리 이용 불편과 경제적 부담을 해소하고, 합리적인 비용으로 안정적인 장례 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.