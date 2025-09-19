대연 디아이엘, 창원 센트럴 아이파크 현장 100만 시간 무재해 달성

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 현장의 안전 관리를 강화하고 안전 최우선 문화 정착을 위해 무재해 달성에 이바지한 협력업체에 포상을 지급했다고 19일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 이날 대연 디아이엘(THE I.L), 창원 센트럴 아이파크 현장에서 무재해 100만 시간 달성에 이바지한 협력업체를 대상으로 무재해 달성 인증서를 수여하며 상생협력기금을 통해 포상금을 지원했다.

이번 포상은 HDC현대산업개발이 새롭게 무재해 포상 기준 내 협력업체 포상금 항목을 개설하며 지급됐다.

행사에는 조태제 대표이사(CSO)를 비롯한 HDC현대산업개발 임직원들과 총 6개 협력업체 대표가 참석했다. 이번 시상식은 무재해 달성에 기여한 협력업체를 격려하며 협력업체와 함께 현장 안전 관리를 강화하고 근로자들의 안전 관련 의식을 높이는 데 의의가 있다.

조태제 대표이사는 “무재해는 현장의 모든 관계자가 자발적으로 안전을 위해 노력하고 지속해서 상호 협력하며 이뤄낸 것”이라며 감사를 표한 뒤 “앞으로도 협력업체와 상생하며 모든 관계사와 더불어 안전을 최우선으로 하는 현장 문화를 구축할 것”이라고 전했다.

HDC현대산업개발은 현장의 모든 관계자와 함께 안전한 작업 환경 조성을 목표로 다방면에서 안전을 강화하기 위해 노력하고 있다. 현재 HDC현대산업개발에 등록된 협력업체로 이루어진 안전품질위원회가 무재해 현장 달성을 위해 운영 중이다. 지난 8월에는 노사 합동 현장 안전 점검을 진행해 정기적인 경영진 현장 점검을 강화한 바 있다.