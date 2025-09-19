9·19 7주년 북한판 글로벌 호크·란쳇·하롭 등 공개 김정은 “무인체계 AI 고도화 최우선적 중요 과제”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 현대전의 ‘게임 체인저’로 떠오른 무인기에 각별한 공을 기울이는 모습이다.

노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 전날 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소에서 개발 생산하는 무인무장장비들의 성능시험을 지도했다고 19일 보도했다.

김 위원장은 이 자리에서 ‘전략 및 전술무인정찰기’와 ‘다목적무인기’를 비롯한 각종 무인무장장비들의 성능과 전투적용성을 파악했다.

신문은 “이날 진행된 시험에선 무인전략정찰기의 군사전략적 가치와 혁신적 성능, 그리고 ‘금성’계열 전술무인공격기의 우수한 전투적 효과성이 뚜렷이 입증됐다”며 김 위원장이 ‘커다란 만족’을 표시했다고 전했다.

신문이 공개한 사진을 보면 ‘전략 및 전술무인정찰기’는 북한이 이미 공개했던 ‘북한판 글로벌 호크’로 불리는 ‘샛별-4’로 파악된다.

샛별-4 동체에 새겨진 ‘21070601’이라는 기체 식별번호 역시 김 위원장이 작년 3월 무인항공기술연합체와 탐지전자전연구집단 방문 시 모습을 드러냈던 샛별-4의 번호와 동일하다.

또 북한이 이번에 처음으로 언급한 금성 계열 전술무인공격기는 기존 공개했던 다목적공격형무인기와 자폭공격무인기 등을 가리키는 것으로 보인다.

신문은 이날 엑스자형 날개를 장착한 러시아제 자폭드론 란쳇-3와 유사한 ‘북한판 란쳇’과 이스라엘제 공격드론 하롭과 유사한 ‘북한판 하롭’ 2종의 무인기 사진을 게재했다.

국회 국방위원회 소속의 유용원 국민의힘 의원은 “북한은 그동안 자폭드론의 목표 타격 장면은 형체를 알 수 없게 모자이크 처리로 공개했는데 오늘은 금성이라는 이름과 함께 형체까지 공개했다”며 “자체 드론 개발 기술을 과시하려는 의도”라고 분석했다.

유 의원은 이어 “정교한 미군의 스트라이커 기동포 모의 표적을 공격하는 자폭드론은 형상을 기억하는 초보적 인공지능(AI)까지 탑재한 것으로 추정된다”고 말했다.

김 위원장은 이날 “강조한 바와 같이 현대전에서 무인장비들의 이용범위가 더욱 확대되고 주되는 군사활동자산으로 등장하고 있는 현실은 이 분야의 핵심기술 고도화와 무인무장장비체계들의 인공지능 및 작전능력 고도화를 우리 무력 현대화 건설에서의 최우선적인 중요과제로 제기하고 있다”며 AI 활용을 강조했다.

김 위원장은 새로 도입하는 AI 기술을 급속히 발전시킬 것을 우선시하고 무인기들의 계열 생산능력 확대 강화를 위한 대책도 밝혔다.

다만 대책과 관련한 구체적인 내용은 언급되지 않았다.

북한이 문재인 전 대통령과 김 위원장이 합의한 9·19 평양공동선언 7주년 당일 무인기 능력을 과시했다는 점도 주목된다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “국방력 발전 5개년 계획 마지막 연차에 해당하기 때문에 당 창건 80주년 이전에 최종점검하고 성과를 과시한 것”이라면서 “내년 당대회 때 발표할 차기 국방력 발전계획에 들어갈 내용을 승인·비준하는 모습”이라고 분석했다.