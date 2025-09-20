편집자주

갑자기 솟구친 엘리베이터, 윗벽에 ‘쾅’…‘1m 공중 부양’ 아찔

[헤럴드경제=나은정 기자] 부산의 한 건물에서 운행 중이던 엘리베이터가 오작동으로 인해 수직 상승하는 위험천만한 사고가 발생했다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 승강기 업계 종사자 A씨는 지난 4일 부산 소재 건물 엘리베이터 사고 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개하며 엘리베이터 안전 관리 실태에 대해 문제를 제기했다.

공개된 영상에는 한 여성이 엘리베이터 탑승한 뒤 문이 채 닫히기도 전에 엘리베이터가 올라가는 모습이 담겼다. 이상함을 느낀 여성은 다급하게 버튼을 눌렀으나 작동하지 않았고, 이내 ‘쾅’ 소리와 함께 엘리베이터가 건물 최상층 벽에 충돌했다.

충격으로 여성은 약 1ｍ가량 공중으로 튀어 올랐고, 엘리베이터 철제 천장 패널이 분리돼 여성 머리 위로 떨어졌다. 그대로 주저앉은 여성은 고통스러워했다.

A씨에 따르면 사고가 발생한 엘리베이터는 1990년대 초반에 설치된 것이다. 30년 넘게 지나 전면 교체가 필요한 상태인데도 업체 측은 법적으로 요구하는 안전 부품만 보완하고 교체해 운행해 왔다고 한다.

A씨는 “당시 설치된 안전장치가 전혀 작동되지 않았다”며 “매달 업체에서 실시하는 의무 점검을 소홀히 해서 발생한 사고로 보인다”고 지적했다.

“왜 전화 안 받아”…파출소서 흉기 위협한 80대 ‘3초’ 만에 제압

부산의 한 파출소에서 80대 남성이 흉기를 꺼내 경찰을 위협하는 사건이 발생했다. 다행히 경찰이 신속히 제압해 인명 피해는 없었다.

부산 사상경찰서는 특수공무집행방해 혐의로 80대 A씨를 불구속 송치했다고 지난 16일 밝혔다.

A씨는 지난달 24일 오전 11시 20분쯤 사상구 모라파출소에 들어가 “왜 전화를 안 받냐. 그러고도 경찰이냐”라고 소리치며 욕설을 퍼붓고, 흉기를 꺼내 B경감을 향해 위협한 혐의를 받고 있다.

B경감은 돌발 상황에도 불구하고 침착하게 A씨의 오른팔 손목을 붙잡아 제지했고, 함께 근무 중이던 다른 경찰관들이 곧바로 합세해 A씨를 제압했다. 위협 순간부터 제압까지 걸린 시간은 불과 3초 남짓이었다고 경찰은 설명했다.

B경감은 “사건 당일 이전에 A씨의 전화가 접수된 적은 없었다”며 “A씨는 동네 주민으로 파악됐으며, 술 취한 상태에서 이 같은 범행을 저지른 것으로 보인다”고 전했다.

제주 성산일출봉서 치파오 입고 단체춤 춘 중국인들

제주의 대표 관광지 성산일출봉에서 중국 전통 의상인 치파오를 입은 여성들이 단체를 춤을 추는 모습이 포착돼 온라인상에서 갑론을박이 이어졌다.

지난 17일 사회관계망서비스(SNS) 등에는 ‘성산일출봉에서 단체로 춤추는 중국인들’이라는 제목의 영상이 확산됐다.

영상에는 성산일출봉 동암사 인근에서 중국인으로 추정되는 여성 10명이 치파오를 입은 채 춤을 추고 있는 모습이 담겼다.

여성들 뒤로는 ‘예술단’이라고 쓰인 붉은 현수막을 든 남성들이 서 있었고, 앞에는 또 다른 남성이 마치 대열을 지휘하듯 한 여성들을 바라보고 있다.

영상을 본 일부 누리꾼들은 “남의 나라에 와서 왜 저러냐”, “백두산에서는 태극기도 못 꺼내는데”라며 부정적인 반응을 보였다. 반면 일각에서는 “한국인이 해외에서 태권도 공연을 하는 것과 같은 거다”, “질서만 잘 지키면 욕할 일이 아니다” 등 문제 삼을 일이 아니라는 목소리도 나왔다.

한편 최근 제주 우도에서는 중국의 오성홍기가 설치돼 논란이 일기도 했다.

제주도관광협회에 따르면 지난해 제주를 찾은 외국인 관광객은 190만 7608명으로, 코로나 이전인 2019년 이후 5년 만에 100만명을 넘어섰다. 특히 중국인 관광객이 130만 4359명으로 전체 외국인 관광객의 68.4%를 차지했다.

대학가를 뒤지는 은밀한 손길…마약 던지기 싹 다 뒤졌다

폭발적으로 늘어난 마약범죄가 줄어들 기미를 보이지 않는다. 대한민국은 더 이상 마약청정국이 아니다. 소셜네트워크(SNS)를 통해서 지금도 마약이 거래되고 있다.

마약 거래는 일명 ‘던지기’ 수법을 통해 이뤄진다. 판매자가 정해진 장소에 마약을 숨기고 구매자에게 장소(좌표)를 넘겨주는 방식이다. 현재 대부분의 마약은 이 방식으로 거래된다.

이 ‘던지기’ 근절과 좌표 탐색을 위해 서울시와 서울경찰이 나섰다.

이들은 서울 마포구 홍익대 인근 노후 빌라촌을 샅샅이 뒤지고, 건물 안에 들어가 내부를 살폈다. TV단자함이나 양수기함까지 탈탈 털었다. 눈으로도 볼 수 없고 손도 닿지 않는 틈에는 내시경 카메라까지 동원됐다.

점검반은 우연치 않게 중요한 단서도 포착했다. 그건 과연 무엇이었을까? 영상을 통해 확인해 볼 수 있다.