[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 내년 2월 1일 4개 일반구 출범을 앞두고 시민과 함께하는 참여형 행정 구현을 위해 ‘구 출범 시민추진단’을 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 모집은 시민 스스로가 행정체제 개편의 주체가 돼 참여하면서 성공적인 일반구 출범을 이끌어가기 위한 것으로, 화성시민은 물론 화성시를 주 생활권으로 둔 직장인, 학생, 일반 주민 누구나 참여할 수 있다.

시는 행정체제 개편이 시민의 삶과 직결되는 중요한 변화인 만큼 다양한 계층과 세대의 목소리를 반영하기 위해 종교·언론·기업 등 각계각층 전문가, 성별·연령별·지역별 다양성 등을 고려해 시민추진단을 구성할 예정이다.

선발된 추진단은 10월 발대식을 시작으로 2026년 2월 구 출범까지 ▷구 출범 분위기 확산을 위한 붐업 활동 ▷시민 의견 수렴 ▷주요 행사 참여 ▷구 홍보대사 역할 등 시민참여형 홍보·캠페인 활동을 수행한다.

모집 인원은 구별 50명씩 총 200명이며, 모집은 선착순으로 진행된다. ▷홍보 포스터의 큐알(QR)코드를 통한 온라인 신청 ▷읍면동 현장 접수 ▷전자우편 제출 등을 통해 신청할 수 있다.

추진단에게는 지역사회공헌 포인트 부여와 자원봉사 시간 인정 등의 혜택이 마련돼 있다.

정명근 화성특례시장은 “일반구 출범 추진단은 행정체제 개편의 의미를 시민과 함께 나누고, 성공적인 구청 체제 출범을 위한 가교 역할을 할 것”이라며 “관심 있는 시민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.