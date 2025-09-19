[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 추석 연휴 동안 부산시 관내 주요 종합병원 등 38곳이 선별적으로 외래진료를 진행한다. 24시간 응급실은 기존대로 운영한다.

시는 다음 달 3일부터 9일까지 추석 연휴 동안 시민들이 의료기관 이용에 불편함을 겪지 않도록 ‘추석 명절 응급진료체계 운영계획’을 수립하고 민간 의료기관과 공공의료기관이 적극 동참하는 협력체계를 구축했다며 이같이 밝혔다.

특히 이번 추석은 의사 집단행동 이후 맞이하는 최장기간 연휴로 응급환자뿐만 아니라 암·신장투석환자 등 치료 연속성이 중요한 환자들의 의료이용 불편을 최소화하는 것이 매우 중요한 상황이다.

이에 인제대학교 부산백병원·해운대백병원은 다음 달 9일 오전 8시부터 오후 5시까지 외래진료를 진행해 꼭 필요한 치료가 끊기지 않도록 할 예정이다.

이 외에도 ▷대동병원 ▷BHS한서병원 ▷온종합병원 ▷좋은삼선병원 ▷광혜병원 ▷구포성심병원 ▷기장병원 ▷메리놀병원 ▷삼육부산병원 ▷좋은문화병원 ▷해동병원 ▷영도병원 ▷센텀종합병원 등도 연휴 중 선별적으로 외래진료를 진행한다.

부산의료원은 다음 달 8일 하루 동안 정상 진료를 실시한다. 내과, 산부인과, 소아청소년과 등 13개 진료과목을 운영한다.

아울러 동아대학교병원, 부산대학교병원, 고신대학교복음병원 등은 추석 연휴 전 기간 외래진료 없이 응급실만 24시간 운영한다.

이와 함께 긴 연휴 기간 중 소아 환자의 진료 공백이 발생하지 않도록 달빛어린이병원인 ▷99서울소아청소년과의원(동래구) ▷금정소아청소년과의원(금정구) 등 2곳은 추석 당일인 다음 달 6일에도 정상 진료한다.

병원별 진료시간과 날짜는 120콜센터, 119종합상황실, 스마트폰 앱 ‘응급의료정보제공(e-gen)’을 통해 확인 가능하다.

부산시 관계자는 “의료기관 사정으로 변동사항이 발생할 수 있는 만큼 방문 전 미리 확인이 필요하다”고 당부했다.