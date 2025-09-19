인텔지분 4% 보유…차세대칩 공동개발 젠슨 황 “인텔에 GPU 첨단 기술 제공” 구원투수 등장에 인텔 주가 28% 급등 트럼프 업은 GPU-CPU 최강자 ‘결합’ “TSMC에 잠재적 위협…AMD도 타격” 글로벌 반도체 권력구도 변화 예고

미국 인공지능(AI)칩 절대강자 엔비디아가 인텔에 50억달러(약 6조9320억원)를 투자해 PC·데이터센터용 칩 공동 개발에 나선다고 18일(현지시간) 전격 발표했다. 경영난에 시달리는 인텔에 엔비디아가 구원투수로 등장한 것이다. 미국 반도체 대표주자의 결합으로 글로벌 반도체 업계는 지각변동이 예상된다. 다만 이번 협력에는 인텔이 엔비디아의 칩 생산을 맡는 파운드리(반도체 위탁생산) 계약은 포함되지 않았다.

▶트럼프 이어 젠슨황 ‘인텔 살리기’…CPU-GPU 융합제품 공동개발=로이터와 블룸버그통신 등에 따르면, 엔비디아는 인텔 보통주를 주당 23.28달러에 매입하기로 했다. 이는 전날 종가(24.90달러)보다 낮지만 지난달 미국 정부가 인텔 지분 10%를 취득하며 지급한 주당 20.47달러보다는 높은 금액이다. 엔비디아는 이번 투자로 인텔 지분 약 4%를 보유하며 주요 주주가 될 전망이다.

엔비디아와 인텔은 공동 칩 개발 등 기술도 협력하기로 했다. 엔비디아는 인텔의 x86 기반 CPU와 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치) 및 네트워킹을 결합한 데이터센터용 인공지능(AI) 시스템을 개발하고, 인텔도 엔비디아 GPU를 탑재한 PC 및 노트북용 CPU를 판매할 예정이다.

인텔은 차세대 PC 칩에 엔비디아의 그래픽 기술을 탑재해 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 데이터센터 부문에선 엔비디아의 AI 가속기에 자사 프로세서를 제공할 예정이다. 엔비디아는 AI 칩을 대규모 클러스터로 묶어 제공하는 방식을 확대하고 있다. 이 과정에서 일반 연산을 담당할 중앙처리장치(CPU)가 필요하다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “이번 역사적인 협력은 엔비디아의 AI와 가속 컴퓨팅 기술을 인텔의 CPU와 방대한 x86 생태계에 긴밀하게 결합하는 것으로, 두 세계적인 플랫폼이 하나로 융합되는 것”이라며 “우리는 함께 생태계를 확장하고 다음 시대 컴퓨팅의 토대를 마련할 것”이라고 밝혔다.

미 경제 매체 CNBC 방송 등에 따르면 황 CEO는 이날 인텔에 대한 투자 발표 뒤 기자들과 가진 콘퍼런스콜(전화회의)에서 “우리는 이것이 정말 엄청난 투자가 될 것이라고 생각했다”며 이같이 말했다.

립부 탄 인텔 CEO는 “젠슨 황과 엔비디아 팀이 인텔에 보여준 신뢰에 감사하며, 앞으로 고객을 위한 혁신에 함께 나설 것을 기대한다”며 “인텔의 x86 아키텍처는 수십 년간 현대 컴퓨팅의 토대였으며, 앞으로도 미래의 워크로드를 지원하기 위해 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

▶파운드리 계약은 포함 안됐지만…TSMC·AMD 입지 약화 우려=엔비디아와 인텔의 동맹은 반도체 업계에 상당한 파장을 예고하고 있다.

블룸버그 통신 “한때 반도체 최강자였던 인텔이 과거 주변적 역할만 맡던 엔비디아로부터 자금과 최첨단 기술을 공급받게 됐다”며 “두 회사간의 이번 협력이 컴퓨터 산업 내 권력 구도 변화를 보여준다”고 전했다.

AMD의 경우 PC 칩 시장에서 인텔과 경쟁해왔는데 인텔의 부상으로 입지가 약화할 수 있다는 분석이 나온다. AMD은 GPU시장에서도 엔비디아에 이어 두번째로 주목받는 기업이다. GPU(엔비디아) 절대강자와 CPU(인텔) 최대 경쟁자가 손을 잡자 AMD 주가는 이날 장중 5.9%까지 급락하며 불안감을 드러냈다.

다만 이번 협력에는 인텔이 엔비디아의 칩 생산을 맡는 파운드리 계약은 포함되지 않았다. 그러나 시장에서는 파운드리 세계 1위인 TSMC도 장기적으로 최대고객인 엔비디아를 인텔에 빼앗길 가능성을 배제할 수 없다는 관측도 나온다.

황 CEO는 “우리는 항상 인텔의 파운드리 기술을 평가해왔고 앞으로도 계속할 것이지만, 이번 발표는 전적으로 이 맞춤형 CPU에 초점을 맞추고 있다”고 말했다.

블룸버그 통신도 “엔비디아는 칩 생산을 인텔에 위탁할지를 검토 중이지만, 현재로서는 구체적 계획이 없는 것으로 알려졌다”고 전했다.

인텔이 파운드리 사업을 성공적으로 안착시키기 위해서는 TSMC처럼 엔비디아, 애플, 퀄컴과 같은 대형 고객을 확보해야 한다는 분석이 지배적이다.

한편 이날 엔비디아의 인텔 투자 소식에 인텔 주가는 28% 급등하며 32달러에 육박했다. 엔비디아 주가도 전날보다 3.55% 올랐다. 반면, AMD 주가는 2.7% 하락으로 장을 마감했다. 김영철 기자