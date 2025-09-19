정문철(가운데) KB라이프 사장이 청소년 불법 도박 예방을 위한 릴레이 캠페인(사진)에 동참했다.

19일 KB라이프에 따르면 이번 캠페인은 서울경찰청 주관으로 지난 3월부터 시작된 범사회적 캠페인이다.

정 사장은 지난달 19일 이환주 KB국민은행장의 지목을 받아 챌린지에 참여했다. 그는 다음 릴레이 참여자로 김철주 생명보험협회장과 김태훈 뱅크샐러드 대표를 지목했다. 박성준 기자