DBCSI손해사정은 지난 16일 고용노동부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 4개 부처에서 공동으로 인증하는 ‘2025년 인적자원개발 우수기관(Best HRD)’으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

인증 수여식(사진)에는 이태호(오른쪽) DBCSI 대표가 참석했다. 인적자원개발 우수기관 인증이란 능력 중심의 인재를 채용·관리하는 등 인적자원개발이 우수한 기업에 인증을 부여하는 제도다. 박성준 기자