높은 집값에 경기·인천으로 이동 1년새 2000명→1만명 ‘5배 급증’ 서울 원룸 월세 3년새 26% 증가 대출 줄고 공공임대 당첨도 어려워

취업과 학업을 위해 서울로 왔지만 높은 집값에 경기도 등 서울 밖으로 밀려난 청년이 1년 새 5배로 늘었다. ▶관련기사 6면

19일 통계청의 ‘최근 20년 간 수도권 인구이동 통계’에 따르면 2024년 수도권 내 서울 순유출 청년 인구는 1만명으로 1년 전(2000명) 대비 5배로 급증했다. 순유출 인구는 서울에서 경기, 인천 등으로 이동한 인구가 해당 지역에서 서울로 전입하는 인구보다 많을 때, 그 차이를 의미한다. 반면 인천과 경기도는 각각 4000명, 6000명의 청년 인구의 순유입이 발생했다.

이번 통계는 청년층(19∼34세)와 중장년층(40∼64세)을 구분한 것이 특징이다. 청년층의 인구 흐름을 보면 비수도권에서 서울로 온 뒤 경기, 인천으로 옮기는 경향성이 두드러졌다. 인천은 2022~2024년 3년 연속 청년인구가 매해 3000명 순유입됐고 경기도는 2022~2023년을 제외하고 순유입이 계속 지속되고 있다.

▶“주거비로 거주지 밀리는 현상 심화”=이 같은 이동의 주된 이유는 높은 집값이 꼽힌다. 김효선 NH농협은행 부동산 수석전문위원은 “인천, 경기 지역은 자족도시보다는 대부분 서울로의 통근의존도가 높은 곳들”이라며 “2022~2023년 초까진 집값이 하락하다 다시 올랐는데 주거비 문제로 거주지가 밀려나는 현상이 지난해 다시 심화한 것으로 보인다”고 말했다.

청년들의 대표적인 주거 형태로 꼽히는 원룸 월세는 날이 갈수록 비싸지고 있다. 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 2022년 상반기 약58만원이었던 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용33㎡, 보증금1000만원 기준)의 평균 월세는 올해 7월 기준 73만원으로 3년 사이 26% 가까이 증가했다.

이에 더 나은 주거 환경 위해 독립을 포기하거나 부모의 집으로 돌아오는 ‘부메랑 키즈’도 적지 않다. 자취를 하다 서울 본가로 복귀한 미혼 직장인 김모(33)씨는 “월세와 시간을 아끼려고 한 선택이지만 나이에 비해 경제적 독립을 온전히 못했다는 무력감이 크다”면서 “주변 보면 이마저도 나은 상황이라 좌절감을 안고 사는 것 같다”고 말했다.

청년의 80% 가까이는 전월세에 의존하지만 주거사다리 역할을 하는 전세는 줄고, 월 소득 대비 월 임대료 비중(RIR)은 날로 높아지고 있다. 청년의 RIR은 2020년 16.8%에서 2023년 17.4%(주거실태조사) 수준으로 상승했다.

▶“임대라도 서울 살래”…지붕 뚫는 공공임대 경쟁률=국무조정실이 지난 3월 발표한 ‘2024년 청년의 삶 실태조사’에 따르면 공공임대 주택 거주의향을 밝힌 비율은 71.7%로 2년 전 63.2% 비해 늘었다. 대도시 잔류를 위해서라면 주거비를 아낄 수 있는 임대주택이라도 택하겠다는 의지로 풀이된다.

청년층에게 시세의 40~50% 수준으로 최대 10년 임대하는 LH청년매입임대주택의 경우 올해 1차 서울 지역 190가구 모집에 5만6000명이 몰리며 314대1이라는 역대 최대 경쟁률을 기록했다. 이 경쟁률은 2021년 54대1 수준으로 4년 사이 6배 가까이 뛴 것이다.

문제는 이렇게 아낀 소득을 모으더라도 집을 살 수 있는 환경이 개선되지 못하고 있다는 점이다. 서울 아파트의 평균 지난 7월 14억572만원(KB부동산)을 기록해 2008년 통계 발표 이후 처음으로 14억원을 돌파하며 고공행진 중이다.

그러나 대출 등 정부 지원은 오히려 축소되는 양상이다. 국무조정실 조사에서 가장 필요한 주거정책이 주택구입자금 대출(31.3%), 전세자금 대출(25.0%), 주거비 지원(20.7%)로 나타났지만 정부는 가계부채 관리를 이유로 스트레스DSR3단계 시행 및 6·27대책으로 정책대출 한도까지 줄였다.

지난 6월28일부터 청년층이 이용하는 버팀목 전세대출의 한도는 ▷청년 2억원→1억5000만원 ▷신혼(수도권) 3억원→2억5000만원으로 줄었다. 월세에서 전세로 갈아타거나 새 집을 구해야 하는 청년들이 필요한 부담이 더욱 가중되고 있음을 짐작할 수 있다.

대출이 어려워지자 서울시 장기전세(미리내집)의 평균 경쟁률은 대책 직후(5차) 39.7대 1로 직전 차수 (64.3대 1) 대비 눈에 띄게 감소했다. 업계에서는 보증금이 정책대출 한도에 비해 높고 정책대출을 받을 수 있더라도 필요한 현금이 5000만원 가까이 늘어나면서 경쟁률 하락으로 이어진 것으로 보고 있다.

김효선 위원은 “청년에 집중된 주거 혜택이나 공급 물량이 많이 나와주지 않는다면 탈서울은 가속화될 수밖에 없다”면서 “모은 돈이 없어 증식 방법도, 매수도 제한적인 청년층이 주식 시장으로 몰릴 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다. 김희량 기자