국회 과방위, 청문회 계획서 등 채택 ‘롯데카드 대주주’ MBK 회장도 증인 포함

[헤럴드경제=김진 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회가 국내 이동통신사 및 금융사를 대상으로 연이어 발생한 대규모 해킹 사태와 관련해 오는 24일 청문회를 개최한다.

국회 과방위는 19일 오전 전체회의를 열고 청문회 계획서 채택의 건과 청문회 증인 등 출석요구의 건, 청문회 자료제출 요구의 건을 여야 이견 없이 가결했다.

이번 청문회는 최근 SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사와 롯데카드에서 발생한 대규모 해킹 사태와 관련해 류제명 과학기술정부통신부 제2차관 등 정부 관계자 참석하에 열린다.

증인 명단에는 김영섭 KT 대표이사와 서창석 KT 네트워크부문장(부사장), 황태선 KT 정보보안실장 상무(CISO) 등이 올랐다. 롯데카드 대주주인 MBK파트너스의 김병주 회장, 조좌진 롯데카드 대표이사, 최용혁 롯데카드 정보보호실장도 이름을 올렸다.

참고인에는 홍관희 LG유플러스 정보보안센터장 전무(CISO), 이종현 SK텔레콤 통합보안센터장 부사장(CISO) 등이 포함됐다.

최민희 과방위원장은 이날 “촉박한 일정으로 인해 국회 증인·감정법상 기한 내 출석을 요구하지 못하지만 통신사는 자발적으로 참석하기로 협의했다”며 “롯데카드 측은 출석 여부를 협의 중”이라고 말했다. 최 위원장은 롯데카드 증인 출석 여부에 따른 추가 청문회 개최 가능성도 열어뒀다.