금융당국, 편입 제한 검토 잦은 매매 연금취지에 반해 낮은 보수·유연성은 장점 “투자자 선택지 축소 우려”

퇴직연금은 노후 준비에 있어서 마지막 보루다. 정부와 정치권에서는 10년간 퇴직연금의 가입확대와 운영 다변화를 위해 퇴직연금 시장 확대에 힘써왔다. 하지만 최근들어 퇴직연금 시장에서 이상행동이 감지되고 있다.

퇴직연금 계좌에서 ‘따박따박’ 모아온 타깃데이트펀드(TDF)형 상장지수펀드(ETF)을 놓고 금융당국에서 편입제한을 검토하고 있다는 것이 알려지면서다. 당국은 퇴직연금 투자 상품의 ‘장기 보유’ 취지를 이유 들면서 투자자들의 혼란이 클 것으로 전망된다.

TDF는 은퇴 시점이나 특정 목표 날짜(빈티지)에 맞춰 자산 배분을 자동으로 조정하는 펀드다. 초반에는 주식 등 위험자산 비중을 크게 두다가 목표 시점이 다가올수록 채권 같은 안전자산 비중을 늘리는 구조다. 투자자 입장에서는 목돈을 맡겨두면 빈티지 시점까지 ‘알아서’ 굴려주는 상품이다.

TDF ETF는 여기에 ETF의 장점까지 더했다. 펀드처럼 한 번에 목돈을 넣고 묶어둘 필요가 없고, 언제든 사고팔 수 있다. 이런 편리함에 직장인들이 월급날마다 연금 계좌에서 사 모으며 운용 규모가 꾸준히 불렸다. 지난 17일 기준 국내 TDF ETF는 16개, 순자산총액은 7374억원이다. 전체 TDF 시장(13조4999억원)에서는 5%에 불과하지만 성장세는 가파르다. 지난달 6416억원에서 불과 한 달 새 14% 늘었다. 운용업계에 따르면 실제로 기업 월급날인 10일과 25일에 순매수액이 늘어나는 패턴이 나타난다.

저렴한 운용 보수도 인기 요인이다. 기존 TDF는 판매사에 지급하는 판매보수가 포함돼 전체 보수가 높지만, TDF ETF는 판매보수가 없어 비용 부담이 적다.

KODEX TDF 2050 액티브 ETF는 총보수가 0.3%, 실부담비용률은 0.41% 수준이다. TIGER TDF 2045 ETF 역시 총보수 0.19%, 실부담비용률 0.3389%에 그친다. 반면 TDF 펀드의 총보수는 0.11%에서 많게는 1.5%까지 올라간다. 1억원을 맡기면 연간 최대 150만원이 수수료로 빠지고, 빈티지가 20년 뒤라면 총 3000만원이 비용으로 나가는 셈이다.

금융당국이 칼을 빼든 배경은 바로 ‘ETF는 매매 빈도가 높다’는 인식 때문이다. 연금은 장기간 묵혀둘수록 효과가 커지는데 ETF는 투자자들이 수시로 사고팔 수 있어 장기 투자 취지와 어긋난다는 지적이다.

실제 신용평가사 모닝스타에 따르면 지난해 말 기준 최근 10년간 미국 주식형 뮤추얼펀드·ETF의 총수익률은 연 8.2%였지만, 투자자 수익률은 연 7.0%에 그쳤다. 1.2%의 격차는 투자자들이 매수·매도 시점을 잘못 잡아 1.2% 발생했다는 분석이다.

반면 업계는 “펀드보다 매매 빈도는 높을 수 있어도 장기 보유 흐름은 유지되고 있다”고 반박한다. 한 업계 관계자는 “올 4~5월 미국 증시 급락 때 투자자들이 그대로 손실을 감내하지 않고 잠시 이탈했다가 다시 들어와 수익률을 방어할 수 있었다”며 “이런 유연성이 ETF의 장점”이라고 반박했다.

투자자 입장에서는 TDF ETF 상품이 퇴직연금 상품에서 빠지게 되면 선택지가 줄어들 수밖에 없다. 그동안 낮은 보수와 손쉬운 매매로 꾸준히 적립할 수 있었던 투자 경로가 막히는 셈이다. 기존 투자자들은 일부 상품을 환매하거나 퇴직연금 계좌내에서 다시 자산을 배분해야 한다.

신주희 기자