김병기 민주당 원내대표 SBS 라디오 인터뷰 발언

[헤럴드경제=안대용 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 유튜브 채널과 자당 의원들이 거론하면서 제기된 이른바 ‘조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 등의 비밀 회동 의혹’과 관련해 19일 “이거에 대해서는 그걸 처음에 거론하신 분들이 계시지요. 말씀하신 분들이 해명을 하셔야 될 것 같다”고 말했다.

김 원내대표는 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “지금 조희대 대법원장을 비롯한 당사자들이 지금 일제히 부인하고 나선 것 아니겠나”라며 “그렇다고 한다면 최초에 거론하신 분께서 이러이러한 것 때문에 했다 해명하는 것도 좋은 방법일 것 같다”며 이같이 언급했다.

진행자가 ‘조희대 대법원장하고 한덕수 전 총리의 회동 의혹이 최근에 굉장히 이슈가 되고 있는데 김 원내대표가 진위에 대해 확인해본 게 있는지’ 질문한 것에 대한 답변이었다.

김 원내대표는 또 진행자가 “일각에서 특검 수사 얘기도 나온다”고 묻자 “일단 그 해명들을 서로 듣고 수사나 이런 것이 필요하다면 어디에서 그 수사 주체가 누가 돼야 될지 그런 것들은 사법 영역에 맡기는 것이 좋을 것 같다”고 답했다.

이어 진행자가 “그러면 지금 당장 수사한다, 국정조사 한다 이럴 상황까지는 아니란 말씀이군요”라고 언급하자, 김 원내대표는 “네”라며 “저희는 촉구를 하는 것”이라고 했다. 그러면서 “(실제로) 만났다 그러면 이건 진짜 큰일인 것”이라고 덧붙였다.

김 원내대표는 “만났다고 하면 왜 만났느냐 적어도 거기까지는 본인들이 해명해야 되는 것”이라며 “그런데 본인들이 안 만났다 그러는 걸 보니 거기에 대한 것은 그런(만났다는) 근거가 있다면 그걸 처음으로 말씀하신 분이 그 근거 정도, 그런 것에 대한 경위나 주변 상황, 그런 얘기를 했던 베이스가 있지 않겠나. 그런 것은 좀 얘기를 했으면 좋겠다”고 했다.

또 진행자가 “이게 신빙성이 크게 높지 않다고 판단이 되면 여기서 중단이 되겠네요”라고 다시 질문하자 김 원내대표는 “그렇기도 하지만 사실은 정치라는 분야가 면책특권을 주는 것은 의혹을 제기하는 것”이라며 “의혹이 없으면 수사하면 될 것”이라고 했다.

그러면서 “그런데 이게 의혹단계인 것인데 사실 정치라는 부분은 의혹을 제기하면 거기에 대해 어떤 증거 같은 많은 것이 언론을 통해 확인되고 이러면 수사로 들어가는 것 아니겠나”라고 덧붙였다.