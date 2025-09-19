크롬에 제미나이 본격 탑재 美 부터 무료 배포 시행

구글이 미국부터 순차적으로 자체 개발한 인공지능(AI) 모델 제미나이를 무료로 배포한다.

구글은 18일(현지시간) 블로그 게시물에서 미국 내 맥(Mac) 및 윈도 컴퓨터 사용자와 모바일 기기 사용자를 대상으로 크롬에 제미나이를 통합한다고 밝혔다. 별도의 유료 구독 없이 무료로 사용할 수 있다.

제미나이는 구글이 개발한 AI모델로, 오픈AI의 챗GPT처럼 대화형으로 자세한 내용을 검색하는게 가능한 프로그램이다. 특정 내용에 대한 정보를 요청하면 여러 페이지의 학습·통합을 통해 AI가 자세한 내용을 알려주는 식이다.

구글의 플랫폼 및 기기 부문 수석 부사장인 릭 오스털로는 “우리는 불과 몇 년 전만 해도 불가능하다고 생각했던 방식으로 웹을 최대한 활용할 수 있도록 브라우저를 발전시키고 있다”며 “크롬의 속도, 안전성은 그대로 유지하면서 이를 실현하고 있다”고 말했다.

제미나이는 구글의 다양한 서비스를 통합, 캘린더부터 유튜브, 지도 등 여러 앱과 연동돼 다른 웹페이지로 이동하지 않고도 해당 서비스를 활용할 수 있다는게 특징이다. 크롬 제품 관리 디렉터 샤르메인 디실바는 “팀 활동 작업을 하다가 퇴근한다면, 다음 날 아침에 ‘어제 보던 활동을 보여줘’라고 말하면 자동으로 다시 보여준다”고 설명했다.

구글의 제미나이 본격 탑재로 AI 기반 브라우저 경쟁은 심화될 전망이다. 오픈AI는 최근 쇼핑과 같은 작업을 브라우저를 사용해 완료하는 에이전트 ‘오퍼레이터’를 발표했고, 자체 AI 브라우저를 개발 중이다. 앤스로픽은 지난달 자사의 클로드 AI 모델로 구동되는 브라우저 기반의 AI 에이전트를 출시했다. 퍼플렉시티도 지난 7월 유료 구독자를 대상으로 AI 작업을 위한 브라우저 ‘코멧’을 선보였다.

구글은 크롬에서 제미나이가 일상 작업을 대신 처리하는 기능도 선보일 계획이라 전했다. 사이버 상에서 물건을 주문하거나 배송 일정을 변경하고, 식당을 예약하는 등 다양한 일을 수행할 수 있는 기능이라 설명했다. 위험하거나 되돌릴 수 없는 작업은 확인절차를 뒀다고 덧붙이기도 했다. 해당 기능의 출시 시점은 밝히지 않았다.