신형 MAN D26 유로6E 엔진 탑재 출력 30마력 높이면서 연비는 7% 향상 업그레이드된 MAN 이피션트크루즈3 등

[헤럴드경제=김성우 기자] 독일 프리미엄 상용차 브랜드 만트럭버스그룹(MAN Truck & Bus SE)의 한국법인 만트럭버스코리아(이하 만트럭)가 연비 효율성을 대폭 높인 ‘뉴 MAN TGX 540마력 트랙터’를 공식 출시했다고 19일 밝혔다.

이번에 선보인 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터는 신형 MAN D26 유로6E 엔진을 탑재해 기존 모델보다 30마력 높은 540마력(397kW)의 출력과 2650Nm(270kgf·m)의 토크를 발휘한다. 엔진 성능 향상과 함께 이전 세대인 유로 6C 엔진 대비 연비가 약 7% 향상돼 경제성을 크게 높였다.

이와 함께 장거리 운행 시 연비 효율을 더욱 높일 수 있는 GPS 기반 예측 주행 시스템 ‘MAN이피션트크루즈3 (MAN Efficient Cruise3)’가 이번 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터에도 적용됐다. 해당 기능은 3km 앞 도로를 미리 파악해 불필요한 변속을 줄이고 최적의 기어를 자동으로 선택해 운전자에게 연비 절감과 더불어 편안한 주행 경험을 제공한다.

특히 이번 모델부터는 ‘지능형 예측 주행 솔루션(PredictiveDrive)’이 새롭게 적용돼 MAN 이피션트크루즈3가 한층 강화됐다. 이 기술은 차량 중량과 도로 지형을 포함한 주행 상황을 종합적으로 분석해 고단 기어를 최대한 유지하는 방식으로 작동된다. 이를 통해 추가적인 연료 절감 효과를 기대할 수 있다.

이번 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터는 신규 컬러인 바이올렛 블루가 적용된 GX캡과 GM캡 두 가지 모델로 출시됐다. GX캡은 GM캡 대비 약 225mm 높은 전고를 갖춰 넓은 실내 공간과 쾌적한 거주성을 제공하며 GM캡은 보다 낮은 전고로 실용성과 효율적인 활용이 가능하다.

두 모델 모두 장거리 운행 환경을 고려한 주행 안전성과 편의성 모두 대폭 강화됐다. 바퀴에 전달되는 무게를 자동으로 조절해 안정성을 높여주는 가변형 축하중 배분 기능과 내리막길에서도 강력한 제동력을 발휘하는 최대 3,500Nm 리타더가 기본 적용됐다. 쾌적한 거주성을 위한 무시동 에어컨 및 히터, 통풍·열선 기능이 포함된 컴포트 에어서스펜션 시트 등도 적용돼 운전자의 거주성과 주행 쾌적성을 높였다.

특히 일부 고출력 모델인 580마력과 640마력 모델에만 적용됐던 전축 에어서스펜션 사양까지 구매 시 옵션으로 선택 가능해 승차감과 적재 안정성을 더욱 높일 수 있다.

첨단 안전사양으로는 ▷보행자와 자전거까지 인식하는 업그레이드형 긴급 자동 제동 시스템 ‘EBA Plus’ ▷차간거리와 차선 유지를 지원하는 장거리 주행 보조 시스템 ‘MAN 크루즈어시스트’ ▷운전자 주의 상태를 모니터링해 졸음·피로 운전을 예방하는 ‘MAN 어텐션가드’ ▷레이더 센서를 활용해 차선 변경 시 측면 충돌을 방지하고, 저속 주행 시 보행자·자전거 사고를 예방하는 ‘LCCPA + Turn Assist’ 등이 기본으로 탑재됐으며 5개의 카메라가 설치되는 전자식 사이드미러 시스템 MAN 옵티뷰(MAN OptiView) 도 옵션으로 선택할 수 있다.

한편, 만트럭은 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터 출시 기념으로 ‘케어프리 플러스’ 프로그램을 제공하며 차량 구매 시 이를 선택할 경우 차체 및 일반 부품에 대한 3년 무상 보증 연장이 제공된다. 이로써 고객은 5년 동력계통 보증에 더해 차체와 일반 부품까지 포함한 폭넓은 보증 혜택을 받을 수 있다. 또한 기존 MAN 차량을 보유하고 있는 고객이 뉴 MAN TGX 540 마력 트랙터를 구매하는 경우 재구매 혜택 300만원 할인을 추가로 받을 수 있다.

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 “뉴 MAN TGX 540마력 트랙터는 업그레이드된 엔진과 지능형 예측 주행 솔루션 도입을 통해 한층 강화된 연비 효율을 기반으로 장거리 운송 고객의 비즈니스 향상에 기여할 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 고객의 안전과 편의를 높이는 다양한 제품과 솔루션을 선보일 것”이라고 강조했다.