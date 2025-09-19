내년 12월 준공…연간 7억정 경구용 고형제 생산 유한양행 생산 전략적 거점으로 자리매김 할 것

[헤럴드경제=최은지 기자] 유한양행은 충북 청주시 오송 제2생명과학단지(오송읍 정중리 688)에서 신공장 기공식을 개최했다고 19일 밝혔다.

18일 열린 기공식에는 조욱제 유한양행 대표이사(사장)를 비롯해 김열홍 R&D총괄 사장, 유재천 약품사업본부장(부사장), 이병만 경영관리본부장(부사장), 강대식 생산본부장(전무) 등 유한양행 임직원들과 시공사인 설병덕 범일건설 대표이사 등 주요 인사들이 참석했다.

유한양행 신공장은 건물연면적 1만6593.51㎡(5019.5평) 규모로 지하 1층, 지상 3층으로 건설된다. 2026년 12월 준공을 목표로 하고 있으며, 연간 최대 7억정의 경구용 고형제를 생산할 수 있는 첨단 제조라인을 갖출 예정이다.

오송 제2생명과학단지의 신규 제조시설은 기존의 오창 공장과의 연계성을 바탕으로 생산 효율성을 극대화할 계획이다. 오창공장은 2006년 준공된 공장으로, 정제, 캡슐제, 주사제 등 다양한 의약품을 생산하고 있다. 신설되는 유한양행 오송 신공장은 국내 제약 기업 및 해외 제약 기업들과 협업 기회를 확대할 수 있는 전략적 거점으로 자리매김할 전망이다.

오송 신공장은 글로벌 수준의 품질 기준을 만족하는 최신 자동화 시스템과 정밀한 환경 제어 기술을 적용하여 생산 효율성과 품질을 극대화할 수 있도록 설계되었다. 스마트 제조 환경을 갖춘 차세대 생산시설로서 유한양행의 미래 성장 동력을 이끌 핵심 인프라로 기대를 모으고 있다.

유한양행 관계자는 “오송 신공장은 품질과 생산 측면에서 선진 GMP(의약품 제조 및 품질관리 기준) 수준을 만족시키는 것을 목표로 설계되었다”며 “향후 회사의 성장과 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

오송제2생명과학단지는 바이오 특화 산업을 유치하기 위해 총면적 328만4000㎡(약 99만평) 규모로 조성된 산업단지로, BT·IT·첨단의료 산업을 중심으로 조성돼 있다. 오송제2생명과학단지는 제1생명과학단지, 보건의료행정타운과 함께 오송 바이오 클러스터를 구성하고 있으며, 국내 최대 바이오산업 거점으로 자리매김하고 있다.