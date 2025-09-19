중국 단체 관광객 무비자 26일부터…상권 ‘활기’ 상인들 “매출 절반 차지”…큰손 관광객에 기대감

[헤럴드경제=박연수·신현주 기자] “중국인 관광객이 몰려올 것을 대비해 빵 생산량을 최대로 끌어올리려고 합니다.”

서울 중구 명동에서 만난 소금빵집 점장은 오는 26일부터 시작되는 중국인 단체 관광객 무비자 입국에 기대감을 내비쳤다. 그는 “중국 대표 명절인 중추절(10월 1~8일)과 겹쳐 수요는 급증할 것”이라고 덧붙였다.

일대 상인들도 중국인 관광객을 겨냥한 환영 문구를 내걸고, 인기 제품의 재고를 채웠다. 핸드크림을 들고 중국어로 고객의 발길을 붙잡는 뷰티 로드숍 점주도 보였다. 그는 “최근 매출이 줄었는데 중국인 관광객이 늘면 한숨 돌릴 것 같다”면서 “한동안 침체했던 거리도 활기를 되찾을 것”이라고 전했다.

식료품점도 관광객을 맞을 준비로 분주했다. 상점 앞 냉장고를 채운 바나나우유가 눈길을 끌었다. 식료품점 점주는 “중국인 관광객이 매출의 절반을 차지한다”며 “중국인 관광객이 좋아하는 바나나우유 발주량을 더 늘렸다”고 말했다.

대형 유통업체도 발 빠르게 대응 중이다. 명동 인근에만 8개 매장을 둔 올리브영은 명동타임위크점 전면부를 중국인 관광객이 선호하는 마스크팩으로 채웠다. 매장 곳곳에는 중국어 설명이 보였다. 올리브영은 명동을 포함한 전국 110개 관광특화매장을 중심으로 중국어 연출물을 보강할 계획이다. 중국어에 능통한 직원도 늘리고 있다.

무신사 스탠다드 명동점도 중국인 관광객을 겨냥한 행사를 열었다. 무신사는 올해 상반기 외국인 특화 매장(강남·명동·성수·한남·홍대) 5곳의 중국인 관광객 합산 거래액이 전년 동기 대비 120% 늘었다고 밝혔다. 이달부터는 즉시 할인 혜택과 중국 지도 앱 ‘고덕지도’ 리뷰 이벤트까지 시작했다.

편의점들도 환영 문구를 내걸고, 관련 상품을 강화하고 있다. CU명동본점 전면에는 중국인 사이에서 인기가 많은 파우치형 단백질 음료가 배치됐다. GS25와 세븐일레븐은 중국인 단체 관광객 대상의 프로모션을 기획했다. 중국인이 많이 사용하는 결제 수단에 할인을 접목한 방식이다.

한 편의점 관계자는 “중국인 단체 관광객 무비자 정책은 내수 침체로 어려움을 겪는 업계가 다시 활력을 얻을 기회”라며 “다양한 채널별로 중국인을 겨냥한 마케팅은 앞으로 더 많아질 것”이라고 말했다.