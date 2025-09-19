‘영혼의 동반자’ 케빈 케너 듀오 리사이틀 21일 고양·24일 서울 롯데콘서트홀 무대 오는 11월 8년 만의 美 카네기홀 공연

[헤럴드경제=고승희 기자] 1970년 영국의 한 TV 프로그램에 출연한 ‘현 위의 마녀’ 정경화. “테크니컬하게 (바이올린) 활을 사용하는 것이죠? 현과 현 사이를 점프하는 거요”라는 질문에 그는 바로 바이올린을 잡고 소티예(손목을 이용해 활대를 튀겨 빠르게 연주하는 주법)를 보여준다. ‘3초면 이해되는 20세 정경화의 기교적 바이올린’이란 제목의 쇼츠(Shorts·짧은 동영상)는 지난해 올라와 1년도 안 돼 1360만뷰의 조회수를 기록 중이다. “K-컬처와 한국을 모르던 시절 ‘사우스 코리아(South Korea, 남한)’를 알린 주인공”이라는 ‘감탄’의 찬사가 댓글로 줄줄이 달렸다.

“10대엔 수줍음이 많았지만 불처럼 음악적 열정을 강하게 뿜어냈고, 20대엔 나 자신이 망망대해의 작은 멸치 같았어요. 연주를 하고 음악을 공부하며 범위가 넓어질수록 자신이 점점 작아지더라고요. 얼마나 울면서 공부했는지 몰라요.”

여섯 살에 바이올린을 잡았고, 레번트리트 콩쿠르에서 피커스 주커만과 공동 우승한 지 58년. 그는 지난 긴 시간을 돌아보며 “무대에 올라가면 모든 것을 불태웠다. 어머니는 관객을 쥐고, 흔들어야 한다고 했고 나도 그렇게 했다”며 “하지만 음악을 하면 할수록 쩔쩔매게 됐다”고 55년 전의 기억을 더듬었다.

바이올리니스트 정경화가 ‘영혼의 동반자’로 부르는 피아니스트 케빈 케너와 한 무대에 선다. 우선 한국에서 공연(9월 21일 고양, 24일 서울 롯데콘서트홀, 26일 통영)을 진행한 후 오는 11월부턴 미주 투어를 시작한다. 4번의 북미 일정 중엔 미국 뉴욕 카네기홀(11월 7일) 공연도 포함됐다. 그는 지금까지 20번 넘게 카네기홀 무대에 올랐으나, 다시 이 무대로 향하는 것은 2017년 이후 8년 만이다.

“가장 좋아하는 색깔”이라는 보랏빛으로 머리를 물들이고 7년 만에 기자들과 만난 정경화는 “카네기홀은 섬세한 현의 소리가 저 끝까지 전달되는 곳”이라며 “현으로 사람의 마음을 움직이게 하겠다는 내 꿈을 실현한 곳”이라는 말로 소감을 대신했다.

함께 공연하는 케빈 케너는 정경화가 ‘영혼의 동반자’로 부르는 피아니스트다. 2011년 평창대관령음악제에서 정경화와 처음 호흡을 맞춘 이후 긴 시간을 함께하고 있다. 그는 1990년 쇼팽 콩쿠르에서 1위 없는 2위를 차지, 2015년 쇼팽 콩쿠르 당시 피아니스트 조성진의 멘토 역할을 했다. 올해 쇼팽 콩쿠르에서도 심사위원을 맡았다.

정경화는 “케너와는 성격이 정반대라 잘 맞는다”며 “내가 즉흥적이고 직감적이라면 케너는 생각이 많고 분석적인 학자 같은 사람”이라며 “우리 둘은 완전히 반대라 오히려 균형이 잘 맞는다. 그는 단순한 반주자가 아니라 진정한 듀오, 파트너”라고 말했다.

케너 역시 정경화에 대해 “정경화와 연주하는 것은 평생의 영광”이라며 “음악을 대하는 방식은 다르지만 지향점은 같다. 음악은 고정된 것이 아니라 매번 변하고 살아 숨 쉰다는 점을 배우고 있다. 우리 둘의 차이에서 큰 영감을 얻는다”고 했다.

“정경화의 음악이 가진 강렬한 충동과 해방, 끊임없는 변화를 존경해요. 식물에 물을 주듯 매번 새롭게 꽃을 피우게 하는 살아있는 음악이에요.” (케빈 케너)

두 사람은 ‘낭만의 정수’를 보여줄 슈만과 그리그, 프랑크의 바이올린 소나타를 연주한다. 정경화는 “바이올린 음악 중에서도 가장 낭만적인 레퍼토리를 담고 싶었다”고 했다. 프랑크의 ‘바이올린과 피아노를 위한 소나타 A장조’는 정경화와 케너가 2011년 처음 연주한 곡이다. 이후 조성진, 김태형, 임동혁과 같은 한국의 젊은 피아니스트와도 함께 했지만, 케너와는 더 특별하다.

그는 “내 시그니처와 같은 곡이다. 마지막 캐논 부분은 두 사람이 서로 쫓아가며 만들어내는 음악인데 정말 아름답다”며 “무대 위에서 서로를 100% 신뢰할 때 음악에 불꽃이 생기는데 그것이 우리 듀오의 힘”이라고 했다.

여섯 살에 바이올린을 처음 잡았고, 레번트리트 콩쿠르에서의 우승 기념 연주를 가진 1967년 카네기홀 무대를 시작으로 데뷔 58주년을 맞았다.

지난 시간을 돌아본 그는 “연주자의 길은 가면 갈수록 배울 건 너무 많은데 아는 건 너무 적다”며 “음악엔 완벽은 없지만, 바이올린은 될 수 있으면 완벽해야 한다”고 말한다.

“한 가지 분명한 것은 시간이 지날수록 음악을 하는 것은 넘 너무 힘들어요. 옛날에 잘 됐으니 지금도 되겠지? 어림도 없어요. 자기의 음악을 하는 데에만 초점을 두고 죽을 때까지 가야 해요. 미국 화가인 에드워드 호퍼가 끝까지 자신만의 그림을 그려 인생의 마지막 페이지에 기가 막힌 그림을 그렸어요. 요즘 보면 임윤찬(피아니스트)이 그런 것 같아요. 음악을 들어보면 걸음이 그쪽으로 많이 가있어요. 앞으로 어떻게 갈지는 모르겠지만 좋은 쪽으로 많이 갔기 때문에 앞으로 지켜봐야죠.”

한국을 찾는 세계적인 음악가나 오케스트라 단원들은 한국의 첫인상을 묻는 말에 한결같이 ‘정 남매’의 이름을 먼저 꺼낸다. 지난해 한국을 찾은 슐츠 라도슬라프 바이에른 방송교향악단 악장은 “ 위대한 바이올리니스트 정경화와 지휘자 정명훈의 나라에서 연주하고 마스터클래스를 할 수 있어 영광”이라고 말하기도 했다.

동생을 자랑스러워하는 것은 누나도 같은 마음이다. 아시아인 최초로 247년 역사를 자랑하는 이탈리아 라 스칼라 극장의 음악감독으로 선임된 정명훈에 대해 누나 정경화는 “상상도 못 하던 일을 동생이 하고 있다. 최고의 영광”이라며 “동생을 보면 너무나 겸손해진다. 하늘에 계신 어머니가 어떻게 보실까 생각한다”고 했다.

“뛰어난 재금가가 되고 싶다”고 했던 여섯 살 소녀는 내후년 데뷔 60주년을 앞둔 거장이 됐다. 그는 “아직도 하고 싶은 것이 많다”면서 슈만의 바이올린과 피아노 6곡을 도전하고 싶은 곡으로 꼽는다. 다만 “내 몸이 약해지고 있어서 한 번에 다 할 수는 없을 것 같다. 기력을 길러보겠다”면서 “나눠서 하면 되지 않겠냐”는 계획도 미리 공개했다. 오랜 시간 한국 클래식 음악계의 성장을 지켜본 그에게 요즘의 변화는 벅찬 감동이다.

“지금 한국 음악 수준은 상상 이상으로 높아요. 누구나 악기를 배울 수 있죠. 하지만 한국인은 독특한 재능과 개성을 갖고 있죠. 인내를 갖고 자기만의 독창적인 길을 가면 한국을 따라올 나라는 없어요. 항상 후배들을 위해 기도하겠습니다.”