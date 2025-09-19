IPO 제도 개편후 첫 타자…내달 1일 명인제약 등 IPO

[헤럴드경제=김유진 기자] 에스투더블유(S2W)가 코스닥 시장에 입성하며 한동안 침체됐던 하반기 공모시장이 다시 꿈틀대고 있다.

19일 코스닥 시장에 상장한 에스투더블유는 시초가 2만6000원으로 출발해 공모가(1만3200원) 대비 약 97% 오른 가격에 거래를 시작했다. 주가는 장 초반 한때 2만7700원까지 오르며 109.85% 상승률을 기록했다.

에스투더블유는 지난 7월부터 시행된 IPO 제도 개편안 첫 타자다. 공모주 단타 매물 부담을 줄이고 장기 투자 기반을 마련하기 위해 상장 문턱이 높아진 상황에서 약 1145 대 1의 경쟁률을 기록하며 수요예측 흥행에 성공했다. 개편안은 상장일 이후 최소 15일간 주식을 보유하겠다고 확약한 기관에 공모 물량의 40%(연말까지는 30% 한시 적용) 이상을 우선 배정하도록 했다. 만약 의무보유 확약 비중이 기준에 미달되면 주관사가 공모 물량의 1%(상한금액 30억 원)를 직접 인수해 6개월간 보유해야 한다.

IPO는 에스투더블유 같은 스타트업 출신 기업이 자금을 확보하는 주요 수단이다. S2W는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 해외법인 신설, 글로벌 브랜딩 강화, 데이터센터(IDC) 건립 등의 글로벌 비즈니스 기반 구축에 적극 활용할 예정이다. 글로벌 공공부문의 기업-정부 간 거래(B2G) 시장 진출을 가속화하고 각국 기업·민간 시장으로 확장함으로써 안보와 산업을 아우르는 투트랙 비즈니스 전략을 정교화한다는 방침이다.

서상덕 S2W 대표는 “창업 이래 7년 동안 아낌없는 관심과 성원을 보내주신 모든 임직원 및 투자자 여러분들께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 수익성 강화와 주주가치 제고라는 두 가지 목표를 균형 있게 추진해 나가며 세계적인 빅데이터·AI 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이제 업계의 관심은 다음 달 1일 코스피 상장을 앞둔 명인제약으로 향한다. 에스투더블유와 명인제약은 상 후 시가총액은 약 1조 원 규모로 추정돼 현재 코스닥 전체 시총(약 451조 원) 대비 미미한 규모다. 다만 공모시장의 침체 분위기 속에서 연이어 흥행 사례가 나올 경우 투자심리 회복의 신호탄 역할을 할 수 있다는 기대가 모아진다.

명인제약은 정신신경계·순환기계 전문의약품을 중심으로 안정적인 매출 기반을 갖춘 중견 제약사다. 이 회사는 이달 9~15일 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 국내외 2028개 기관이 참여해 488.95대 1의 경쟁률을 기록했고, 공모가는 최상단인 5만8000원에 확정됐다. 모집 금액은 1972억 원, 상장 후 예상 시가총액은 8468억 원이다.

하반기 코스닥 IPO 시장은 규모보다 업종 면에서 다변화가 기대된다. 바이오·제약 쏠림 없이 보안·제약·반도체·우주항공·콘텐츠·바이오·의료기기 등 여러 산업이 고르게 포진했다.

당장 코스닥시장 상장위원회 심의룰 남겨둬 승인결과와 일정에 따라 연내 막판 상장이 열려있는 기업은 나라스페이스테크놀로지(소형위성), 더핑크퐁컴퍼니(글로벌 콘텐츠 IP), 세미파이브(AI 반도체 위탁 설계), 에임드바이오(항체·ADC 신약), 리브스메드(복강경 의료기기), 알지노믹스(RNA 치료제 바이오) 등 있다.

현재 예심 승인을 마친 그린광학(광학렌즈), 세나테크놀로지(전력반도체·무선통신기기), 지에프아이(GFI, 반도체 장비·소재), 노타(엣지 AI 경량화) 등은 증권신고서 제출과 청약 절차가 남아 있다. 예심 청구 단계에 머누는 코스모로보틱스(로봇 자동화)와 한패스(핀테크 송금 플랫폼)는 심사 기간을 고려할 때 상장 시점은 내년으로 넘어갈 가능성이 높다.