이노션 미국법인 제작 감성적 스토리텔링과 시각효과로 브랜드 경험 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] 이노션은 미국에서 선보인 제네시스 GV80 신규 캠페인 ‘Pull in Imagination’으로 ‘이달의 베스트 자동차 광고’ 1위에 올랐다고 19일 밝혔다.

글로벌 광고 큐레이션 플랫폼 애드포럼이 선정한 ‘베스트 자동차 광고 톱 5’에 오른 제네시스 GV80 캠페인은 전형적인 대형 SUV 광고와 달리 ‘영감을 불어넣는 감성적 경험’으로 공간성과 실용성에 대한 메시지를 전달했다는 평가를 받았다.

캠페인 영상은 10대 소녀가 하늘의 무지개를 손에 쥐어 GV80 안으로 끌어들이는 장면으로 시작한다. 무지개 빛줄기가 차 안으로 스며들며 넓은 3열 좌석과 ‘무드 큐레이터’ 라이팅 시스템을 밝히고, 일상 공간은 순간 마법 같은 안식처로 변한다.

이는 제네시스 GV80가 단순한 패밀리 SUV를 넘어 상상력과 감성을 담아내는 특별한 경험의 공간임을 은유적으로 보여줬다.

독창적인 영상미로 주목받는 광고 연출 듀오 ‘줄리앙’과 ‘꽁땡’이 메가폰을 잡고, 넷플릭스·애플 등과 협업한 비주얼 이펙트(VFX) 스튜디오 ‘하우스 오브 파라멘트’가 시각 특수효과를 맡아 완성도를 더했다.

이노션 미국법인의 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 제이슨 스펄링은 “이번 자동차 광고 1위 선정은 브랜드와 소비자 모두에게 새로운 가능성을 제시하는 크리에이티브의 힘을 증명한 것”이라며 “앞으로도 대담한 아이디어와 차별화된 접근법으로 글로벌 무대에서 영향력을 확대할 예정”이라고 전했다.

한편, 이노션은 지난해 2월 메타 출신 제이슨 스펄링을 미국법인 CCO로 영입한 후 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 크리에이티브를 잇따라 선보이며 브랜드 가치 제고에 박차를 가하고 있다.