아반떼 N·아이오닉 5 N 등 다양한 모델 개발 N 차량 보존 및 복원 위한 ‘N 아카이브’ 개소

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 지난 18일부터 이틀 동안 경기 의왕시에 위치한 ‘N 아카이브’에서 고성능 브랜드 ‘N’ 출범 10주년 기념식을 개최했다고 19일 밝혔다.

현대차는 지난 2015년 9월 ‘IAA 프랑크푸르트 모터쇼’에서 ‘N 2025 비전 그란 투리스모’를 공개하며 고성능 브랜드 ‘N’을 론칭한 바 있다. 이후 국내에서 벨로스터 N을 시작으로 ▷코나 N ▷아반떼 N ▷아이오닉 5 N 등 다양한 모델을 출시했다.

현대차는 이번 기념식에서 N의 10주년을 기념해 N의 역사를 한데 모은 공간인 ‘N 아카이브’를 공식적으로 개소하고 다양한 고객 프로모션을 발표했다.

N 아카이브는 WRC, TCR 등 국내외 모터스포츠 대회에 출전한 차량부터 고성능 기술 연구개발 차량인 롤링랩, 양산차 등을 집대성한 공간이다.

특히 현대차는 N의 시작을 알린 N 2025 비전 그란투리스모, 2019년 WRC 제조사 종합 우승을 차지한 i20 랠리카 등 약 50대의 차량을 보관하고 있으며 지속해서 확대해 나갈 예정이다.

현대차는 N 아카이브에서 차량과 부품의 보관은 물론 보관된 모든 차량이 장기적으로 주행 가능할 수 있도록 유지 및 보수한다는 목표다.

현대차는 오는 27일부터 12월 28일까지 매주 주말마다 예약 고객을 대상으로 브랜드 및 공간 소개, 차량 관람으로 구성된 도슨트 투어를 시범 운영한다. 이와 함께 현대차는 N 출범 10주년 기념으로 올해 10월 중 국내 출시 예정인 ‘아이오닉 6 N’의 특별 한정 패키지 ’10 이어스 팩’을 소개했다.

현대차는 ‘10 이어스 팩’을 구매한 고객에게 파수비오 스티어링 휠, 스웨이드 센터 콘솔, 카본 휠 캡 및 도어 스커프 등 N 퍼포먼스 파츠와 함께 차량 출고 이후 전용 도어스팟램프와 번호판 가드를 제공한다.

이 외에도 현대차는 해당 패키지 구매 고객에게 키 케이스, 파우치 백 등 아이오닉 6 N 컬렉션 상품을 제공하고 올해 11월 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에서 열리는 트랙데이에 초청할 계획이다.

또한 현대차는 국내 최초의 고성능 라이프스타일 멤버십 프로그램 ‘디 엔수지애스트’를 공개했다. 해당 멤버십은 가입 회원을 대상으로 ▷주유/충전 ▷세차 ▷필름/랩핑 등 차량 관리부터 서킷 및 카트 주행, 시뮬레이션 레이싱 게임 ‘심레이싱’ 등 고성능 라이프스타일 콘텐츠까지 다양한 할인 혜택을 제공한다.

현대차는 ▷현대 N 페스티벌 ▷멤버십 회원 전용 HMG 드라이빙 인스피리언스 센터 트랙데이 ▷소낙스 디테일링 세차 아카데미 등 다양한 행사와 커뮤니티 활동 참여 기회도 부여한다.

현대차는 오는 10월 15일부터 2026년 3월 22일까지 ‘디 엔수지애스트’ 프리뷰 서비스를 운영하며 이후 2026년 상반기 중 정식 서비스를 론칭할 예정이다.

프리뷰 서비스 가입 기간은 10월 15일부터 22일까지 일주일간 진행된다. 프리뷰 서비스 가입비는 일반 고객의 경우 3만9000원, N 차량 보유 고객은 2만9000원이며 현대차는 10월 14일까지 ‘디 엔수지애스트’ 카카오 채널을 추가한 고객에 한해 3000원 할인 쿠폰을 지급한다.

박준우 현대차 N매니지먼트실 상무는 “지난 10년간 노력한 N의 결과물이 N 아카이브에서 관리되면서 더 나은 N의 미래를 만들 수 있는 기반이 될 것”이라면서 “앞으로도 고객과 함께 더 좋은 자동차 문화를 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 설명했다.