예산·제주·창녕 이은 네번째 ‘다시온 문경’…특산물 기반 창업 지원

[헤럴드경제=강승연 기자] 더본코리아가 인구 소멸위기 지역의 시장을 살리는 ‘다시온(溫)’ 프로젝트를 전개한다고 19일 밝혔다.

‘다시온’은 ‘다시 시장에 온기를’의 줄임말이다. 유휴 전통시장과 상권에 대표 농축산물을 활용한 메뉴를 개발해 상권 활성화에 기여하는 프로젝트다.

더본코리아는 지난 2023년부터 충청남도 예산군 ‘예산장터광장’, 제주도 금악리 ‘금악마을’, 경상남도 창녕군 ‘안리마을 청년 외식 창업공간’ 등 지역 농특산물을 활용한 외식 브랜드 개발과 청년 창업 지원을 연계 추진해 왔다.

지난 13일에는 ‘다시온’의 네 번째 프로젝트인 경상북도 문경시 ‘가은아자개장터’ 외식 창업 테마파크를 열었다.

더본코리아는 이번 ‘다시온 문경’ 프로젝트를 위해 2024년 4월 ‘외식산업개발원 문경센터’를 설립했다. 문경의 대표 농축산물을 활용한 메뉴를 개발하고, 10개 외식 브랜드의 청년 창업팀을 모집했다.

창업자들에게는 메뉴·레시피 전수와 운영 컨설팅, 마케팅 교육 등 실전 중심의 교육을 제공했다. 창업 이후에도 매출 모니터링·추가 메뉴 개발·매장 활성화 지원 등 경영 코칭을 지원했다.

더본코리아 관계자는 “더본코리아의 외식 컨설팅을 기반으로 침체된 지역 상권을 회복시키는데 기여할 것”이라며 “예산, 제주, 창녕, 문경에 이어 전국 각지의 인구 소멸위기 지역에 맞춤형 외식창업 플랫폼을 확산하겠다”고 말했다.