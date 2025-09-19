전세사기 방지 요령, 소비습관 길들이기 등 실용성 있는 교육 내용 커뮤니티 기반 학습 구조로 소통하고 공감대 형성 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 청년들의 실질적인 주거 자립생활을 지원하는 교육 프로그램 ‘독립만세 프로젝트’ 2기 참여자를 30일까지 모집한다.

‘독립만세 프로젝트’는 전세사기, 역전세난 등 청년 주거 불안이 사회적 문제로 떠오른 상황에서 정보 부족으로 어려움을 겪는 청년들의 자립을 돕기 위해 마련됐다. 다양한 생활 맞춤형 교육과 커뮤니티 기반 프로그램을 제공하는 사업이다.

10월 16일 오리엔테이션을 진행한 후 11월까지 평생학습관(금천구청 지하1층)에서 9차례에 걸쳐 운영된다.

주요 교육 내용은 ▲부동산 계약 및 전세사기 방지 요령 ▲소비습관 길들이기 ▲건강요리 ▲성격별 행동유형 이해 ▲호신술 등 자기방어 교육 ▲구 청년 주거정책 소개 ▲취미활동 등이다.

지난 6~7월 진행된 독립만세 프로젝트 1기 과정에서는 주거·생활 전반에 걸친 실질적 정보 제공과 골프, 호신술 등 체험 중심의 교육이 큰 호응을 받았다. 다만 청년들 간의 소통과 공감대 형성 등을 위한 네트워킹에 대한 수요가 컸다.

이에 이번 2기는 커뮤니티 기반 학습 구조로 운영되는 것이 특징이다. 단발성 교육에 그치지 않고, 자취 중이거나 자취를 준비하는 청년들이 서로의 고민을 나누고 공감대를 형성할 수 있도록 도울 예정이다.

구는 참여자 간 커뮤니티 활동을 강화해 주거 독립 역량 제고에 중점을 둘 것이라고 설명했다. 이를 통해 자연스럽게 형성된 청년 네트워크는 지역사회 청년활동 활성화에도 기여할 것이라고 구는 기대했다.

프로그램은 금천구에 거주하거나 활동중인 만 19~39세 청년을 대상으로 무료로 운영한다. 참여 신청 및 세부 내용은 금천구청 누리집 또는 금천구청 통합예약시스템에서 확인 가능하다.

유성훈 금천구청장은 “청년들이 주거 독립을 과정에서 겪는 전세사기 등의 다양한 위험을 예방하고, 안정적인 생활을 위한 기초 역량을 기를 수 있도록 돕는 데 중점을 두었다”며 “많은 청년들의 관심과 참여를 바란다”고 전했다.