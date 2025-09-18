[헤럴드경제=고재우 기자] 샤오미가 프리미엄 스마트폰 ‘샤오미 15T 프로’ 1차 출시국으로 한국을 포함했다. 샤오미 스마트폰은 유통현장에서 ‘하루에 1대로 팔리지 않는다’는 말이 나올 정도로 한국시장에서 유독 힘을 쓰지 못했다. 점유율 ‘0%’ 미미한 존재감에도 국내 스마트폰 시장에 공을 들이는 모습이다.

이에 더해 샤오미 스토어 여의도점에 이어 구의점, 마곡점에 오프라인 매장을 연달아 열면서 시장 공략에 박차를 가한다.

18일 업계에 따르면 오는 25일 샤오미 15T 프로 1차 출시국으로 한국이 포함됐다. 글로벌 출시 이후 한국이 1차 출시국에 포함된 것은 이번이 처음이다. 그만큼 샤오미가 국내 스마트폰 시장에 공을 들인다는 방증이다.

그동안 국내 스마트폰 시장은 샤오미 무덤이었다고 해도 과언이 아니다. 최근 시장조사업체 카운터포인트리서치가 발표한 잠정 집계에 따르면 지난 1월부터 7월까지 국내 스마트폰 누적 판매량 점유율은 삼성전자 82%, 애플 18%로 집계됐다. 애플을 제외한 외국산 스마트폰 무덤이었다.

이런 가운데 샤오미가 샤오미 15T 프로 1차 출시국으로 한국을 포함하면서 더욱 공세에 나선 셈이다.

샤오미는 샤오미 15T 프로에 라이카(Leica) 5배 프로 망원 카메라가 탑재돼 전문가급 촬영이 가능하다고 홍보했다. 이에 더해 샤오미 최초 플래그십 미니 태블릿 샤오미 패드 미니, 오픈웨어 이어폰 카테고리, 로봇청소기 신제품 등도 공개할 예정이다.

이와 함께 샤오미는 샤오미 스토어 여의도점에 이어 구의점, 마곡점 등을 연달아 개소하고, 그동안 단점으로 지목된 직영 판매 및 A/S 서비스에 나설 방침이다. 이를 통해 국내 오프라인 매장 네트워크를 강화하고, 고객들이 직접 제품을 체험하고 구매할 수 있는 공간을 늘린다는 복안이다.

샤오미 스토어에서는 스마트폰뿐만 아니라 태블릿, 스마트워치, TV, 청소기, 생활 가전, 스마트 사물인터넷(IoT) 기기 등 샤오미 전 카테고리 제품도 볼 수 있다.

한편 국내 스마트폰 시장에서 샤오미의 존재감은 미미하지만, 세계 시장(올해 1분기 기준)에선 삼성(20%), 애플(19%)에 이어 14% 점유율로 3위다.