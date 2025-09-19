정부, 아시아 최초 ‘SAF 로드맵’ 발표

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 2027년부터 지속가능항공유(SAF) 혼합비율을 1%로 의무화한다. 현재 항공유 수출 1위 자리를 지키고 있는 국내 정유업계가 추후 친환경 시장에서도 선두 자리를 지킬 수 있도록 SAF 시장을 선점하겠다는 구상이다.

정부는 19일 이 같은 내용의 연도별 SAF 혼합 의무비율과 종합적인 지원방안을 담은 ‘SAF 혼합의무화제도 로드맵’을 발표했다. SAF는 ‘지속 가능한 항공 연료(Sustainable Aviation Fuel)’의 약자로 석유 대신 폐식용유, 식물성 기름, 농업 잔재물 등 재생 가능한 원료를 사용해 생산되는 친환경 항공 연료를 말한다.

앞서 국제민간항공기구(ICAO)는 SAF를 사용해 2030년까지 국제항공부문 탄소 배출량을 5% 감축한다는 목표를 제시했다. 이에 유럽연합(EU)과 영국은 SAF 혼합의무화제도를 선제적으로 도입하는 등 올해를 SAF 의무화 원년으로 선언하고, 국제항공 탈탄소화 및 SAF 초기시장 경쟁우위 선점에 나서고 있다.

우리나라는 지난해 8월 정부가 ‘SAF 확산 전략’을 발표해 9개의 국적항공사가 일부 단거리 노선에 한해 국산 SAF를 1% 혼합급유해 운항 중이다.

이에 정부는 SAF 초기시장 경쟁우위를 선점하기 위해 2027년부터 SAF 혼합비율을 1%를 의무화해 시행키로 했다. 2030년에는 3~5%, 2035년에는 7~10% 범위에서 시행의무를 결정할 방침이다. 미래 국내 생산능력, 해외 의무 수준, 글로벌 시장상황 등을 종합 고려해 결정하겠다는 게 정부의 계획이다.

국토부 관계자는 “SAF 로드맵을 발표한 건 우리나라가 아시아 최초”라며 “한국은 세계항공유 수출 1위, 항공운송 8위 국가인데 걸음마 단계인 SAF를 선도적으로 선점해 투자를 유도하고 규모의 경제에 이를 수 있도록 정부가 로드맵을 제시한 것”이라고 설명했다.

단 2023년 기준, SAF의 가격이 일반 항공유의 2.5배에 달하는 등 아직 가격 경쟁력에서 떨어져 SAF 급유를 기피하는 현상이 나타날 수 있다는 지적이 나온다. 이에 국토부는 국내 공항에서 출발하는 모든 국제선 항공편은 연간 급유량의 90% 이상을 출발 공항에서 급유(SAF가 혼합된 항공유)하도록 했다. 다만 이는 급유의무 이행실적 관리 시스템 구축 및 시범운영 기간을 거쳐 2028년부터 적용될 예정이다. 급유 의무 미이행에 따른 과징금 부과는 1년 유예한다.

SAF 혼합의무비율을 초과해 급유·운항하는 국적항공사에게는 국제항공 운수권 배분 시 가점을 1점에서 3.5점으로 확대 부여한다. SAF 추가비용에 따른 항공업계 경영부담 최소화를 위해서는 SAF를 혼합급유해 국내에서 출발하는 모든 국제선 항공편에 지원 중인 공항시설 사용료 감면을 2027년부터 직접 보조금 형태로 지원한다.

아울러 급유의무 제도 도입 시 신생 항공사에 대해서는 3년간 적용을 유예하고, 안전상 이유 또는 불가피한 사유로 인한 급유의무량을 미충족할 경우는 의무적용에서 제외한다. 또 전체 이행량의 20% 범위 내에서 최대 3년까지 이월할 수 있도록 허용한다.

강희업 국토교통부 제2차관은 “이번 ‘SAF 로드맵’ 마련을 통해 국제항공 탄소중립의 서막을 열었으며 전 세계 항공운송 8위인 우리나라의 위상이 한 단계 더 도약하는 역사적인 순간으로 기억될 것”이라며 “국토부는 SAF 로드맵이 차질 없이 이행되고 실효적인 성과를 거둘 수 있도록 가능한 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.