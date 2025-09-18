[헤럴드경제 = 김상수 기자] 교원투어 여행이지가 대만 남부 패키지 라인업을 강화하며 신규 수요 공략에 나선다고 18일 밝혔다.

여행이지는 ‘색(色)다른 대만’을 주제로 대만 남부 항구 도시 가오슝을 거점으로 한 새로운 여행상품을 출시했다.

대표 상품인 ‘가오슝·타이난 4일’은 대만 남부의 핵심 도시를 동시에 둘러볼 수 있는 일정으로, 노쇼핑·노옵션 구성으로 여행에만 집중할 수 있는 상품이다. 인천과 김포 출발 항공편 중 선택할 수 있다.

가오슝에서는 매년 1000만명 이상 찾는 불광산 불타기념관과 대표 명소인 연지담, 보얼예술특구 등을 관광한다. 저녁에는 유람선을 타고 ‘사랑의 강’이라는 뜻을 지닌 아이허강과 주변 야경을 관람할 수 있으며, 먹거리와 볼거리가 풍부한 육합야시장도 찾는다.

타이난에선 치메이박물관, 안평고보·안평수옥을 둘러본다. 타이난 여행에서 빼놓을 수 없는 스차오 녹색 터널도 방문한다.

또 다른 상품인 ‘가오슝·아리산·타이난 4일’은 대만의 대표 명산 아리산을 포함한 일정이다. 삼림철도를 타고 웅장한 산림 경관을 감상하고 삼림욕 트래킹을 즐길 수 있다. 가오슝과 타이난 주요 관광지도 함께 둘러본다.

대만의 대표적인 휴양지인 컨딩을 찾는 ‘타이난·컨딩 4일’도 만나볼 수 있다. 이 상품은 노팁·노옵션·노쇼핑 구성이며, 2인 출발도 가능하다. 대만 남부 패키지에 대한 자세한 사항은 여행이지 홈페이지와 앱을 통해 확인할 수 있다.

교원투어 관계자는 “대만 여행은 주로 타이베이에 집중돼 있지만, 가오슝을 비롯한 남부는 또 다른 매력을 지닌 지역”이라며 “앞으로도 고객들이 대만의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 차별화된 구성의 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.