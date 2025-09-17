민주 “복수의 제보 확보”…혁신 “해명으론 의혹 해소 못해” 정청래 “본인 의혹엔 참 빠른 입장…그냥 조희대 변호사로 사시길”

[헤럴드경제=정목희 기자] 더불어민주당은 17일 조희대 대법원장이 이재명 대통령 관련 사건 개입 의혹을 전면 부인한 것에 대해 “수사로 진실을 밝혀야 한다”는 입장을 내놨다.

정청래 대표는 페이스북에 “의혹은 눈덩이처럼 불어나고 본인은 부인하고 있다. 그렇다면 특검 수사로 진실을 규명하는 수밖에 없다”며 “떳떳하다면 수사받으면 될 일”이라고 적었다. 그는 또 “12·3 비상계엄 때는 반대 목소리를 내지 못했고, 서부지법 폭동 때도 강력한 메시지를 내지 못했던 조 대법원장이, 자신의 의혹에는 빠르게 입장을 내고 있다”며 “사법부 수장으로 자격이 없다”고 비판했다.

박수현 수석대변인도 서면 브리핑에서 “대법원장 자격을 이미 상실했다”며 “조 대법원장은 거취를 분명히 하고 철저한 수사를 통해 진실을 밝혀야 한다”고 촉구했다. 그는 “국가와 법원의 존망이 걸린 문제에는 침묵하던 대법원장이 개인 문제에는 이렇게 쉽게 입을 여는 이유가 무엇이냐”고 꼬집었다.

김용민 의원(국회 법제사법위원회 여당 간사)은 “조 대법원장의 해명이 사실인지 법사위에서 철저히 검증하겠다”며 “거짓이 드러나면 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 민주당은 조 대법원장 의혹을 뒷받침할 복수의 제보를 확보했다고 주장했다.

문대림 대변인 역시 “사법적 상식을 뛰어넘는 일들이 있었음에도 아무런 입장 표명을 하지 않던 조 대법원장이, 제보가 나오자마자 급히 해명했다”며 “부승찬 의원이 제보받은 내용은 그 혼자만의 것이 아니다”라고 강조했다.

앞서 부승찬 의원은 대정부질문에서 “조 대법원장이 대선 직전 한덕수 전 국무총리 등과 만나 ‘이재명 사건은 대법원에서 알아서 처리한다’는 취지의 발언을 했다”는 제보 내용을 공개했다.

조국혁신당도 논평을 통해 “대법원장의 해명으로는 ‘왜 9일 만에 원심을 뒤집고 대선에 개입했는가’라는 국민적 의혹을 해소할 수 없다”며 “수사는 불가피하다”고 밝혔다.