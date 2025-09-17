“김치·비빔밥·후라이드 치킨 등 판매” 여권 검사해 러시아인 확인 뒤 입장

[헤럴드경젤=정목희 기자] 러시아 수도 모스크바에 북한 식당이 새로 문을 열어 김치, 후라이드치킨 등을 판매하고 있다고 미국 북한 전문 매체 NK뉴스가 16일(현지시간) 보도했다.

새로 개점한 식당은 ‘평양관’으로, 기존 패밀리 레스토랑 자리에 들어섰다. 모스크바의 이색 식당을 소개하는 텔레그램 계정 ‘포스톨롭캄’은 “이곳은 단순한 콘셉트 식당이 아니라 실제 북한 직원들이 일하는 곳”이라고 전했다.

이 계정에 따르면 종업원들은 유니폼과 하이힐을 착용한 젊은 여성들로, 항공사 승무원을 연상케 하는 친절한 태도를 보였다. 메뉴는 김치와 후라이드치킨뿐 아니라 라면, 비빔밥, 한국식 바비큐 등으로 다양했다.

한 블로거는 이곳에서 후라이드치킨 윙, 김치찌개, 매운 된장찌개, 농어찜 등을 주문해 44달러(약 6만6000원)를 결제했다고 밝혔다. 그는 “음식은 느리고 순서가 뒤섞여 나왔지만 가격대는 모스크바의 일반적인 수준”이라고 평가했다.

식당에서는 북한 잡지를 비치해 두거나 사이키델릭 음악을 틀어 독특한 분위기를 연출했다. 얀덱스(Yandex)에도 여러 이용 후기들이 올라왔는데, 전반적으로 긍정적 반응이 많았다. 다만 일부 방문객은 북한 안내원이 국적을 의심하며 여권을 확인한 뒤 입장시켜줬다고 불편을 토로하기도 했다.

모스크바에서 북한 식당이 새로 문을 연 것은 15년 만이다. 앞서 ‘고려’ 식당이 개점한 이후 처음으로, 최근 밀착하는 북러 관계를 보여주는 사례로 해석된다. 북한 식당은 러시아뿐 아니라 중국, 동남아시아, 몽골 등지에서도 북한의 주요 외화벌이 수단으로 운영돼 왔다.

유엔 안전보장이사회(안보리)는 2017년 대북 제재 결의를 통해 회원국 내 북한 노동자 고용을 금지했지만, 여전히 북한 종업원들이 해외 식당에서 일하는 것으로 추정된다.