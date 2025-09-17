[헤럴드경제=서병기선임기자]배우 송중기가 7년 만에 팬미팅을 개최한다.

17일 소속사 하이지음스튜디오는 송중기의 팬미팅 ‘2025 SONG JOONG KI FANMEETING – Stay Happy’의 개최 소식과 함께 메인 포스터를 공개했다.

팬미팅 타이틀 ’Stay Happy’는 팬들에게 항상 “언제나 행복하세요”라고 말하는 배우 송중기의 진심을 담고 있다. 한결같이 보내준 사랑과 응원에 대한 감사와 함께, 팬들이 모든 순간 행복하길 바라는 마음을 그대로 녹여냈다.

함께 공개된 메인 포스터에는 햇살 가득한 자연을 배경으로 고요히 서 있는 송중기의 모습이 담겼다. 풀숲과 은은한 햇살 가운데, 차분한 눈빛과 편안한 분위기를 통해 팬들과 함께할 시간을 기다리는 설렘이 고스란히 전해진다.

이번 팬미팅은 오는 10월 25일 오후 5시 서울 이화여자대학교 대강당에서 진행된다. 티켓은 9월 22일 오후 8시 YES24를 통해 예매할 수 있다. 지난 2018년 이후 약 7년 만에 열리는 팬미팅으로, 오랜 시간 함께 해온 팬들과 다시 마주하는 특별한 시간을 보낼 계획이다.

한편, 송중기는 현재 JTBC 금요드라마 ‘마이 유스’에서 ‘선우해’ 역을 맡아 섬세한 일상 멜로로 시청자들에게 힐링을 선사하고 있다.