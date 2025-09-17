[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이것마저 망했다간”

디즈니+가 700억을 쏟아부은 ‘북극성’ 살리기에 사활을 걸고 있다. 이용료를 한시적으로 월 5000원 가량이나 내렸다.

디즈니+는 9월 28일까지 월 9900원에서 4950원으로 연간 이용료를 내린다.

디즈니+는 한국 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 꼴찌로 추락 존폐 위기로까지 몰린 상황이다. “이용료가 아깝다” “볼 게 없다”는 뭇매를 맞다가, 기대작 북극성을 내놓고 반격을 꾀하고 있다.

북극성의 초기 반응은 좋은편이다. 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면 디즈니+ 시리즈 ‘북극성’은 14일 기준 디즈니+ 톱 10 TV쇼 부문 월드와이드 2위에 올랐다.

한국을 비롯해 홍콩, 일본, 대만, 싱가포르, 튀르키예 등 6개국에서 1위에 등극했다.

‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 ‘산호’(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.

‘북극성’은 디즈니+ 히트작 ‘무빙’의 제작비를 뛰어넘는 700억을 쏟아부은 작품이다. 주연 배우 회당 출연료만 3억~4억원에 달하는 것으로 전해졌다. 총제작비 700억원이 들어갔다.

디즈니+의 한국 콘텐츠 역대 최대 제작비가 투입된 ‘북극성’마저 흥행에 실패할 경우, 한국 콘텐츠 투자 대수술이 불가피할 전망이다. 디즈니+는 잇따른 흥행 실패로 한때 한국 드라마 투자 철수설까지 나왔다.

디즈니+는 오히려 투자 확대를 통해 넷플릭스에 크게 밀리고 있는 한국에서 반격을 꾀하고 있다.

디즈니+가 ‘북극성’에 거는 기대는 매우 크다. ‘북극성’은 디즈니+에게 중요한 승부수다. 앞서 공개된 류승룡, 임수정 주연의 ‘파인: 촌뜨기들’은 작품성과 화제성 측면에서 호평을 받았지만, 기대만큼 이용자들을 끌어들이지 못했다.

“디즈니+, 볼 게 없다”는 뭇매를 맞으며, 한국에서 월 이용자가 계속 이탈하고 있다.

애플리케이션 통계 분석 플랫폼 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 7월 OTT 월간 이용자수(MAU) 1위는 넷플릭스 (1480만명), 2위 티빙(749만명), 쿠팡플레이(688만명), 웨이브(441만명), 디즈니+(257만명) 순으로 나타났다. 디즈니+의 선호도가 주요 OTT 가운데 꼴찌다.

디즈니+는 히트작 ‘무빙’ 이후 월 이용자가 200만명가량이나 줄어들었다. 무빙’의 선전으로 넷플릭스의 아성을 위협했던 디즈니+로서는 뼈아픈 대목이다.

한편 총 9부작으로 구성된 북극성은 오는 9월 10일 첫 공개 이후 17일부터 매주 2편씩 차례대로 공개된다.