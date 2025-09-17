[헤럴드경제=최은지 기자] “커피 찌꺼기, 쓰레기 아니라 다 돈이라고?”

여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻하게 즐기는 한 잔의 아메리카노. 우리나라는 세계적인 커피 소비국이다.

글로벌 데이터 분석 기업 유로모니터에 따르면 지난해 한국인 1인당 연간 커피 소비량은 416컵으로, 아시아태평양 지역 1위를 차지했다. 2위인 싱가포르(290컵)와도 차이가 크고, 아태 지역 평균 소비량(57컵)과 비교하면 6배 높다,

커피를 많이 소비한다는 것은 그만큼 쓰레기도 많이 배출한다는 뜻이기도 하다. 아메리카노 한 잔을 만들기 위해서는 약 15g의 커피 원두가 사용되는데, 원두의 99.8%인 14.97g의 쓰레기가 필연적으로 배출된다. 커피를 만들고 남은 부산물인 ‘커피박’, 흔히 ‘커피 찌거기’라고 부른다.

커피박은 종량제 봉투에 담겨 매립·소각된다. 쓰레기를 매립할 때 발생하는 메탄가스는 이산화탄소보다 84배 강력한 온실가스로 알려져 있다.

환경 문제를 해결하고 버려지는 자원을 다시 자원으로 되돌리는 기업이 있다. 디지털 폐기물 관리 플랫폼 ‘지구하다’다. 지구하다는 사업장, 건설현장, 일상생활에서 발생한 폐기물을 수집운반하는 플랫폼 서비스를 제공하고 있다.

지구하다는 올해 1월부터 7월까지 ‘커피박 재자원화 프로젝트’를 통해 서울 양천구, 서초구, 용산구 등 협약 지자체와 커피전문점과 함께 총 1266톤(t)의 커피박을 수거했다. 이는 아메리카노 약 8441만잔에서 발생하는 양이다.

커피박 1t을 소각 처리할 때 약 338㎏의 이산화탄소가 발생하는데, 이번 프로젝트로 약 428t의 이산화탄소 배출을 줄인 셈이다. 이는 30년생 나무 약 6만5000그루의 흡수량에 해당한다. 또한 20L짜리 종량제 봉투 한 장에 커피박은 15㎏이 들어가는 것을 고려할 때 종량제 봉투 비용만 약 4000만원을 절약했다.

이렇게 수거된 커피박은 ‘지구하다’의 모회사인 ‘천일에너지’를 거쳐 바이오매스로 전환된다. 바이오매스는 식물, 동물, 산업 부산물 등 재생 가능한 자원을 뜻한다. 바이오매스 연료를 이용해 생산된 에너지를 ‘바이오에너지’라고 부른다.

수거된 커피박은 건조 과정을 거쳐 펠릿(우드칩), 바이오연료, 바이오차(비료) 등으로 가공된다. 천일에너지 포천발전소는 국내 최초로 고형원료 제조 및 사용허가를 받아, 커피박을 원료로 사용할 수 있는 인증을 받았다.

이 커피박이 포천발전소의 석탄재 대체제로 사용되고 있다. 발전소 인근에 위치한 50여개의 염색 공장에 커피박으로 만든 바이오연료로 증기를 발생시켜 산업용 증기로 공급하기도 했다.

지구하다는 협약 지자체를 중심으로 무상 방문 수거 시스템을 도입했다. 커피전문점에서 앱 ‘지구하다’로 접수하면 수거 기사가 직접 회수하고, 접수부터 처리까지 전 과정이 커피박 처리 플랫폼으로 관리돼 행정 부담을 줄이고 불법 투기를 예방한다.

즉, 커피전문점에서는 종량제 봉투 비용과 쓰레기 처리 시간을 줄이고, 지구하다는 커피박을 모아 바이오자원으로 활용하는 선순환 구조를 형성한 것이다.

정부가 2026년 서울과 인천, 경기 등 수도권에서 생활폐기물 직매립을 전면 금지할 것을 예고한 상황에서 지구하다의 순환 시스템이 주목받고 있다. 생활폐기물 감량과 자원화를 동시에 추진하면서 지자체의 예산 절감과 정책 이행에 기여하는 것이다.

박상원 천일에너지 대표는 “커피박은 단순히 버려지는 폐기물이 아니라 도시 속에서 새롭게 활용될 수 있는 바이오 자원”이라며 “‘지구하다’는 폐기물 처리 플랫폼을 통해 소상공인과 지자체가 함께 탄소 감축과 자원순환이라는 사회적 가치를 만들어갈 수 있도록 선도적인 역할을 하겠다”고 말했다.