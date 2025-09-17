민관 합작 12억 달러 규모 구리 등 광물 채광 프로젝트

[헤럴드경제=도현정 기자]미국이 민관 합작으로 약 12억 달러(1조6000억원)를 투자, 희토류 등을 채굴하는 광산 개발 프로젝트를 진행할 계획이다.

16일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 연방정부의 투자금융기관인 국제개발금융공사(DFC)와 광업 전문 민간 투자사 ‘어라이언 리소스 파트너스’는 각각 6억 달러(8300억원) 이상을 투자, 해외 광산을 개발하는 펀드를 만드는 방안을 논의중이다. 이 펀드는 구리나 희토류 금속 등을 채광하는 프로젝트에 투자할 계획이다. 다른 국가의 국부펀드나 미국 연방정부 기관의 추가 투자도 가능성을 열어놓고 있다.

양측의 이 같은 논의는 지난해부터 시작됐다. DFC 이사인 하워드 러트닉 상무장관은 지난해부터 이어온 문제들이 대체로 해결됐다고 전했다. 미국 연방정부는 투자금 6억 달러 중 1억 달러로 채광 프로젝트 지분을 확보하고, 나머지 5억 달러는 대출에 쓰려는 계획이다.

미 싱크탱크인 전략국제연구소(CSIS) 관계자는 “트럼프 행정부가 광물 분야의 야심을 위해 재무적 수단을 동원하고 있는 것”이라며 “상당한 규모의 자본이 투입될 것”이라 전망했다. DFC는 “행정부의 우선순위에 부합하는 투자를 적극적으로 찾아나서고 있으며 그 중에는 핵심 광물 공급망 다각화도 포함된다”며 향후 계획을 우회적으로 언급했다.

이 같은 미국의 프로젝트는 희토류를 독점하다시피 하는 중국을 견제하기 위한 조치로 해석된다. 중국은 일찍부터 중앙아시아, 중남미, 아프리카 등에 투자하며 상당수 희토류 금속 등 광물자원을 확보하는데 주력해왔다. 공들인 결과 반도체 등 첨단산업에 필수인 희토류의 세계 시장 공급에 중국이 미치는 영향은 상당하다. 미국은 중국 희토류 독점을 견제하기 위해 공급망 다각화에 노력해왔다.

DFC는 광업 스타트업인 테크메트에 1억500만달러를 투자한 바 있다. 남아프리카공화국의 희토류 관련 프로젝트에도 5000만 달러를 투자했다. 어라이언과 해외 광산 개발 펀드를 설립하게 되면 DFC의 광업 투자 중 최대 규모가 된다. DFC는 벤 블랙 최고경영자(CEO) 내정도 상원에서 임명동의 절차가 진행중이다. 블랙이 CEO로 취임하게 되면 민간 부문과의 협력 등 굵직한 사업들이 더 속도를 낼 전망이다.