[헤럴드경제=김보영 기자] 가격이 저렴하고 손쉽게 구할 수 있어 인기가 높은 바나나가 장 건강에 해가 될 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 특히 지나치게 숙성된 바나나는 당분이 과도하게 높아 혈당을 급격히 올리고, 장내 유익균 증식에도 도움이 되지 않는다는 지적이다.

14일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 미 하버드 의대 출신 내과 전문의 사우라브 세티 박사는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 장 건강에 영향을 미치는 과일들을 언급했다. 그는 “모든 과일이 장에 좋은 것은 아니며, 일부는 소화 기관에 악영향을 줄 수 있다”고 말했다.

세티 박사가 최악의 선택으로 꼽은 과일은 ‘너무 익은 바나나’다. 그는 지나치게 익은 바나나는 당분이 많아 혈당을 급격히 올리고 장내 유익균에 충분한 먹이를 공급하지 못한다고 설명했다.

실제 연구에서도 바나나가 숙성될수록 저항성 전분과 식이섬유는 줄어들고 단순당은 늘어난다는 결과가 확인됐다. 저항성 전분은 소화 효소에 잘 분해되지 않아 소화를 지연시킨다. 또한 당분이 많은 바나나는 일부 사람에게 복부 팽만감을 유발할 수 있다.

세티 박사는 다만 약간 녹색을 띠는 ‘덜 익은 바나나’는 ‘너무 익은 바나나’보다는 장 건강에 덜 해롭다고 설명했다. 덜 익은 바나나는 식이섬유가 더 풍부한데 이는 심장 질환, 뇌졸중, 제2형 당뇨병, 대장암 위험을 낮추는 것으로 알려졌다.

세티 박사가 꼽은 장 건강에 좋은 과일 1위는 블루베리였다. 블루베리에는 수용성 섬유질이 풍부해 장내 유익균에 먹이를 제공해 염증을 줄여주는 역할을 한다.

그다음으로는 석류가 추천됐다. 석류에도 장내 유익균의 먹이가 되고, 장내 미생물 다양성을 촉진하는 폴리페놀과 항산화제가 풍부하게 들어 있다.

수용성 섬유질이 풍부한 키위도 장 건강에 좋은 과일로 꼽혔다. 키위의 섬유질은 변비 완화와 배변 횟수 증가에 도움을 줘 독소가 장벽에 오래 머무르는 것을 막는다. 연구에 따르면 장운동이 느려질 경우 소화기암 발생 위험이 최대 1.5배 높아질 수 있다.