야외 상영과 사전 공연으로 구민들에게 추억 선사... 단지 주민간 화합의 장 마련 및 지역 문화 활성화 기대

[헤럴드경제=중랑구(구청장 류경기)는 구민들이 가까운 야외에서 문화적 추억을 쌓을 기회를 제공하기 위해 ‘찾아가는 아스팔트 영화관’을 마련했다.

이 행사는 일상적으로 지나가는 아스팔트를 영화관으로 바꾸고, 같은 단지 또는 가까운 지역 주민들이 함께 모여 문화적 경험을 공유하며 친밀감을 높이는 주민 화합의 장을 만들기 위해 기획되었다.

영화 상영은 9월 11일부터 시작되었으며, 18일부터 10월 16일까지 총 5회에 걸쳐 진행된다. 이어지는 상영은 능산공원(신내동 317‑2), 신내두산대림아파트 내 서당어린이공원, 상봉중학교 운동장, 늘푸른동아아파트 중앙잔디광장, 중화2동 주민센터 앞마당 등 지역 곳곳에서 펼쳐질 예정이다.

각 상영회에서는 중랑 아티스트 ‘리얼매직’의 30분 가량의 마술쇼가 사전 공연으로 펼쳐지고, 이후 전체관람가 애니메이션 ‘쿵푸팬더’가 약 90분간 상영된다. 상영 시간은 장소별로 오후 6시 20분 또는 6시 30분부터 시작하여 2시간가량 이어진다.

구는 이번 행사를 통해 주민들이 멀리 가지 않아도 가까운 동네에서 문화적 여유를 누릴 수 있도록 준비했다. 어린이에게는 문화 감성을 키우는 기회를, 가족에게는 함께 시간을 보내는 공간을 제공하며, 지역 주민 간의 유대와 소통이 자연스럽게 강화되기를 기대하고 있다. 또한 앞으로도 모두가 함께 누릴 수 있는 문화 행사를 지속적으로 확대해 나가겠다는 계획이다.

류경기 구청장은 “찾아가는 아스팔트 영화관은 구민이 멀리 가지 않아도 일상에서 영화를 즐길 수 있는 기회를 제공하는데 의미가 있다”며 “앞으로도 모든 주민이 즐길 수 있는 문화행사를 지속적으로 확대해 가겠다”고 말했다.