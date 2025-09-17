수입차 시장 다양한 성장·변화 분석 결과 발표 ‘대형 내연차’에서 ‘저배기량·하이브리드’로 중심 이동

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 수입차 시장이 내연기관차에서 하이브리드와 전기차 등 친환경차로 재편된 것으로 나타났다.

한국수입자동차협회(KAIDA)는 17일 국토교통부 등록기준 통계집계가 시작된 2003년과 2025년을 비교, 수입차 시장의 다양한 성장과 변화를 분석한 결과를 발표했다.

KAIDA는 수입차 시장을 ▷다양성 ▷대중화 ▷친환경 ▷차별성 등 4가지 키워드로 요약했다.

먼저 지난 2003년에서 2025년 사이 국내에 판매하는 수입 승용차 브랜드는 16개에서 약 1.6배 늘어난 26개로, 판매 모델 수 역시 170여 종에서 520여 종 이상으로 약 3배 증가했다.

차종 변화를 살펴보면 2003년 세단이 1만6171대로 해당 연도 전체 신규 등록 수입 승용차 1만9481대의 83.0%에 달했으나, 지난 8월 기준 42.8%로 크게 줄었다. 반면, 2003년 17.0%였던 RV(레저용 차량)는 올해 들어 57.2%로 증가했다.

대중화는 지역별 등록 비중과 구매 유형에서 드러난다. 서울 지역의 등록 비중은 2003년 54.5%에서 2025년 14.5%로 크게 줄어든 반면 6배 이상 증가한 인천을 비롯해 지역 등록 비중은 일제히 확대됐다. 구매유형별로는 2003년 법인 등록이 56.3%, 개인 명의로 등록된 비중이 43.7%였으나, 2025년 8월 기준으로는 개인 등록 63.9%, 법인 등록 36.1%로 대조적인 양상을 보였다.

친환경 키워드는 2000㏄ 이하 저배기량 차량과 전기차 확대 추세다 뚜렷했다. 배기량 변화를 살펴보면 2000㏄ 미만 차량 비중은 2003년 18.7%에서 2025년 8월 말 현재 42.5%로 크게 확대된 반면, 같은 기간 2000~3000㏄ 비중은 42.9%에서 25.5%, 3000~4000㏄ 23.2%에서 2.6%, 4000㏄ 이상은 15.3%에서 1.6%로 축소됐다.

아울러 2003년 가솔린차 비중이 97.8%에 달했지만, 올해 하이브리드(57.5%)와 전기차(27.8%)가 전체 신규 등록 차량의 85.3%를 차지한 것으로 나타났다.

현재 하이브리드(MHEV, FHEV), 플러그 인 하이브리드, 전기차 등 국내에서 판매 중인 수입 승용차 친환경차 라인업은 8월 기준 22개 브랜드, 320여 개 모델에 달한다. 친환경차는 이 해당된다.

한편, 수입 승용차 점유율은 2003년 1.9%에서 지난 2024년 기준 18.3%로 상승하고 국내 총등록대수 비중도 13.3%로 증가한 것으로 나타났다. 연간 신규 등록 대수는 2003년 1만9481대에서 지난 2024년 26만3288대로 13배 이상 늘었으며, 올해 8월까지 19만2514대를 기록하며 전년 동기대비 13.3% 증가세를 보이고 있다.

정윤영 KAIDA 부회장은 “수입차는 다양한 측면에서 소비자 선택의 기회를 확대하고 편익과 즐거움을 제공하며 국내 자동차 시장의 기술 및 친환경 트렌드를 선도해 왔다”라며 “앞으로도 소비자 중심의 시장 성장과 안전기술, 자동차 문화 발전에 긍정적인 자극제 역할을 해 나가겠다”고 말했다.