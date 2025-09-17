사면 붕괴, 누유 감지 등 안전사고 예방을 위한 다양한 첨단기술 적용 시상식은 18일 일산 킨텍스 ‘2025년 대한민국 안전산업박람회’에서 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 ‘2025 대한민국 안전기술대상’ 수상작으로 총 8점의 우수 안전기술·제품을 선정했다고 17일 밝혔다.

‘대한민국 안전기술대상’은 우수한 안전기술·제품의 개발과 보급을 촉진하고, 재난안전산업 경쟁력을 높이기 위해 2015년부터 선정해 왔다.

올해 공모에는 총 54건의 안전기술·제품이 접수됐고, 내·외부 심사를 거쳐 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점이 최종 선정됐다.

대통령상(상금 500만 원)은 ‘볼트를 이용한 상호 결합형 깎기부 패널식 옹벽’(㈜구마에스앤씨)이 선정됐다.

기존 옹벽 패널과 달리 전면부 패널의 1/2 두께를 볼트로 상호 결합해 패널의 전도와 변형을 방지해 안전성을 강화했다. 이를 통해 집중호우 시 사면 붕괴를 예방함으로써 인명·재산 피해를 줄일 수 있다.

국무총리상(상금 300만 원)은 ‘지하 송유관 재난관리 통합 플랫폼’(㈜대한송유관공사)이 선정됐다.

굴착공사 정보를 수신해 지하 송유관의 위험을 실시간 감지하고, 작업자와 관리자에게 실시간 알림을 제공하는 시스템이다. 또 송유관 누유를 정밀하게 감지해 기름 유출 시 신속한 현장 대응이 가능하다.

행정안전부장관상(상금 각 200만 원)은 산업 현장의 인명피해를 줄이고, 국민 일상생활 속 안전을 확보하는 6점의 안전기술·제품이 선정됐다.

선정 기술은 ▷원형·비정형 구조물 전용 시스템 비계(㈜디아이엔지니어링) ▷고소작업 추락방지 장치(한국경량레일㈜) ▷선박 잔존유 회수장치(해양환경공단) ▷지중관로 보호 구호체(한국환경공단, 동양특수콘크리트㈜) ▷Edge AI기반 연안관제시스템(한테크) ▷재난 안전관리 시스템 연동, 스마트 안전헬멧(아스가드㈜) 등이다.

시상식은 18일 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘2025년 대한민국 안전산업박람회’에서 진행된다.

수상자에게는 상장 및 시상금 수여와 함께 신용·기술 보증 우대, 제품 홍보 지원을 비롯한 다양한 혜택이 제공된다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 “올해 대한민국 안전기술대상을 통해 국민 안전을 지키는 우수한 기술과 제품을 선정하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 재난안전 분야에서 첨단기술을 활용한 우수한 기술과 제품이 널리 쓰일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.