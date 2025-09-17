‘센추리 커뮤니티스’와 계약 4년간 고효율·AI 가전 납품

LG전자가 미국 대형 건설사 ‘센추리 커뮤니티스’와 2029년까지 모든 신규 주택에 자사 가전을 독점 공급하는 계약을 체결했다. 이번 계약으로 LG전자는 수만 채 규모의 신규 주택에 냉장고, 세탁기, 건조기, 식기세척기, 오븐 등 고효율·AI(인공지능) 가전(사진)을 공급하게 됐다고 17일 밝혔다.

센추리 커뮤니티스는 미국 상위 10대 건설사로, 이번 계약은 지난해 미국 2위 빌더 ‘레나’에 이어 두 번째 대형 빌더와의 성과다. LG전자는 빌더 사업을 통해 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 70% 이상, 2023년 동기 대비 약 2.5배 성장했다.

LG전자는 미국 환경청의 ‘에너지스타’ 인증을 받은 고효율 가전을 중심으로 에너지 효율성을 높이고, AI홈 플랫폼 ‘LG 씽큐 AI’를 통해 기존 가전에 새로운 AI 기능을 업그레이드하는 ‘씽큐 업’, 고장이나 이상징후 등 제품 상태를 손쉽게 관리하는 ‘씽큐 케어’를 제공한다는 방침이다.

특히 LG전자의 빌더 전담 조직 ‘LG 프로 빌더’가 주축이 돼 고객의 라이프스타일과 주택 구조, 지형 및 기후 등을 종합적으로 고려해 맞춤형으로 가전을 제안·공급한다.

B2B(기업간 거래) 생활가전 시장은 제품 공급 업체 선정 시 사업 안정성, 제품 내구도, 유지보수 능력 등을 종합적으로 고려하기 때문에 진입 장벽이 높다. 하지만 지속적인 파트너십으로 대규모 매출을 안정적으로 유지할 수 있어 중요하다. 박지영 기자