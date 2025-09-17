‘슈퍼스타트 데이 2025’ 개최 무인탐사硏과 실증 내용 공개 구광모號 ABC·로봇기술도 전시

LG그룹이 올해와 내년 한국형 발사체 누리호 4·5차에 탑재할 카메라 모듈·배터리·통신 모듈용 안테나 등 주요 부품을 최초 공개했다.

LG그룹은 17일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 스타트업 발굴·육성 행사 ‘슈퍼스타트 데이 2025’를 개최했다. 이 자리에는 구광모 LG그룹 회장이 미래 먹거리로 낙점한 ABC(AI·바이오·클린테크)를 비롯해 로봇, 우주산업, 사이버 보안 등 다양한 분야의 스타트업 혁신 기술이 모였다.

LG는 국내 유일 달 탐사 로버 R&D 스타트업 ‘무인탐사연구소’와 함께 추진하는 우주산업 실증 내용을 처음 공개했다. LG이노텍의 카메라 모듈이 11월 누리호 4차 발사에 탑재되며 LG에너지솔루션의 배터리 셀과 LG전자의 통신 모듈용 안테나는 내년 6월 누리호 5차 발사에 들어갈 예정이다.

이번 실증은 우주 산업의 주체가 정부에서 민간으로 넘어가는 ‘뉴 스페이스(New Space)’ 시대의 시작을 알리는 계기가 될 전망이다. 애초 제품을 우주용으로 개발·제작하는 것이 아니라 기존 양산품을 우주 환경에 맞춰 보완하는 방식인 만큼 비용·시간을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제로 LG와 무인탐사연구소는 7년 뒤인 2032년 달 착륙을 목표로 하고 있다. 앞서 LG는 6월 말 우주항공청(KASA) 주요 관계자와 만나 우주산업 진출을 논의한 바 있다. LG에너지솔루션은 이미 2016년 NASA의 우주탐사용 우주복에 리튬이온배터리 공급 업체로 선정되기도 했다.

이번 ‘슈퍼스타트 데이 2025’에는 여러 분야의 우주산업 스타트업이 모여 기술 협력을 모색한다. 우주 자산의 무인 유지·보수를 제공하는 ‘워커린스페이스’와 우주광통신(초고속통신망) 기술을 보유한 ‘스페이스빔’, 올 2월 스페이스X의 팔콘9 로켓을 통해 위성 자체에서 AI 기반 영상 분석에 성공한 ‘텔레픽스’ 등이 참여한다.

올해 ‘슈퍼스타트 데이’에는 1800여개 스타트업이 참가 의사를 밝혔다. 이 중 선발된 22개의 스타트업과 이미 LG와 협업을 진행 중인 10곳의 육성 스타트업 등 총 32개사가 중소벤처기업부, 창조경제혁신센터, 스타트업 투자자 등 100여명 앞에서 주요 성과를 발표한다. 특히 로봇 분야의 혁신 스타트업들이 대거 전시에 참여했다. 미국 등 5개국에서 로봇 팔 특허를 보유한 코라스로보틱스는 세계 최초로 개발한 일체형 로봇 손 체인저 시스템과 15종 이상의 그리퍼(로봇 손)로 다양한 물체를 손상 없이 파지하는 핵심 기술을 선보인다.

세계 최고 수준의 모션캡쳐(동작분석) 기술을 보유한 에이플라는 로봇이 영상 속 동작을 학습하는 기술을 공개한다.

구광모 회장이 취임 이후 줄곧 미래 사업으로 강조한 ABC 영역의 기술도 만나볼 수 있다. ‘넥스트 엔비디아’로 평가받는 망고부스트는 데이터처리장치(DPU) 기반 네트워킹 설루션 설계 기술을 선보인다.

수혈용 인공혈액 생산의 선두주자로 꼽히는 아트블러드는 세포 기반의 적혈구를 체외 생산하는 혁신 기술을 공개한다. 국내 유일 재활용 플라스틱의 디지털 거래 플랫폼을 운영하는 파운드오브제는 다양한 재생 소재를 전시한다. 정수헌 LG사이언스파크 대표는 “스타트업의 창의적 혁신과 자유로운 도전, 변화를 만들어가는 ‘슈퍼스타트 데이’는 융합 R&D 기지인 LG사이언스파크의 핵심 오픈이노베이션 행사”라며 “앞으로 ‘슈퍼스타트 데이’가 한국판 ‘유레카 파크(CES의 스타트업 전시존)’처럼 발전해 나갈 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.

김현일 기자