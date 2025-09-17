기후테크 혁신 선도할 학위과정 개설 협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)가 충남대학교와 손잡고 기후변화 시대에 필요한 핵심 인재를 양성해, 물 분야 기후위기 현안 해결에 앞장선다.

양 기관은 16일 대전 충남대학교에서 ‘기후테크 혁신포럼(Climate Tech Innovation Forum)’을 개최하고, 기후테크 경영학과 석사 과정 신설을 주요 골자로 하는 ‘기후변화 대응, 기술-경영 융합인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다.

이날 포럼에서는 기후위기 대응을 위한 산·학·연 협력방안이 논의됐다. 산·학·연 협력 인재 육성 플랫폼 조성이 실무와 학문을 연결하는 가교이자 미래 대응의 핵심 기반으로 작동할 수 있도록 의견을 교류했다.

2025년 가을학기 신설된 석사 과정은 기존의 기타 학위과정과 차별화한 교과목으로 기후테크 분야 전문 인재를 양성하기 위해 인공지능(AI), 데이터사이언스 등 최신기술과 한국수자원공사의 핵심 경영전략을 융합했다. 학생들은 이론과 실무를 아우르며 현업의 문제를 연구하고 실용적인 해결책을 찾는 역량을 키운다.

윤석대 사장의 특강과 채용설명회도 이날 진행됐다. 특강에서는 ‘새로운 물의 시대, 글로벌 퍼스트무버 K-water’를 주제로 공사의 혁신 전략이 공유됐다. 지역 인재 육성과 채용 확대를 위해 열린 설명회에서는 공사의 채용제도와 비전이 소개됐다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “한국수자원공사는 기후변화에 효과적으로 대응하는 것을 최우선 경영전략 중 하나로 삼고 있다”며 “충남대학교의 지역 인재 육성 저력에 한국수자원공사의 기후테크 선도 전략을 결합한 이번 협약을 발판으로, 기후위기 시대를 이끌어갈 핵심 인재 육성에 더욱 박차를 가해 물관리 혁신과 미래 산업 발전을 동시에 견인하겠다”고 말했다.