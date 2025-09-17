윈저성 앞서 反 트럼프 시위...미성년 성범죄 앱스타인과 친분 조롱 윈저 성벽에 트럼프 조롱 동영상 상영 런던 시장 “트럼프식 정치 배격” 기고까지

[헤럴드경제=도현정 기자]찰스 국왕의 초청을 받아 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령을 영국 국민들은 항의와 조롱으로 맞았다.

16일(현지시간) AFP통신과 가디언 등 외신에 따르면 이날 밤 런던 근교의 윈저성 외벽에는 몇 분 동안 트럼프 대통령을 조롱하는 사진과 영상이 투사됐다. 영상에는 트럼프 대통령이 2023년 조지아주에서 기소됐을때 찍은 머그샷(수용자 기록부용 사진)과 미성년 성범죄 혐의로 재판을 받다 사망한 미국의 억만장자 제프리 앱스타인의 사진들, 트럼프와 앱스타인이 함께 찍은 사진, 두 사람의 관계를 다룬 언론 기사 등이 나왔다. 이 영상은 영국에서 정치인들에 대한 조롱으로 유명한 집단인 당키스(Donkeys·당나귀들)가 기획한 것으로, 트럼프에 대한 영국 국민들의 반감을 고스란히 보여준다. 현지 경찰은 영상 재생을 중단시키고 현장에서 관련자 4명을 체포해 조사중이다. 윈저성 관할인 템즈밸리 경찰청은 “윈저성 주변의 허가되지 않은 행위들을 매우 심각하게 받아들인다”면서 “영상 재상을 신속히 차단했다”고 발표했다.

이날 오전 트럼프 대통령이 영국에 도착하기 전에는 수십명의 시민들이 윈저성 앞에 모여 반(反) 트럼프 시위를 했다. 시위대는 ‘악랄한 파시스트’, ‘거짓말쟁이’, ‘차 마시러 온 독재자’ 등의 글귀가 적힌 플래카드를 들고 트럼프 대통령의 국빈방문을 규탄했다. 영국 언론들은 2박 3일간의 트럼프 국빈 방문 기간에 수천 명이 모이는 대규모 집회가 런던 시내 곳곳에서 이어질 것이라 내다봤다.

트럼프 대통령은 앱스타인에게 저속한 내용의 편지를 보낼 정도로 친분이 있었다고 알려졌다. 앱스타인이 생전에 교분이 있는 인사들에게 미성년 매춘을 알선하기도 했다 전해지면서 트럼프 대통령도 선거 운동 기간 동안 곤욕을 겪었다. 피터 맨덜슨 주미 영국대사도 앱스타인 스캔들에 연루돼 지난 11일 해임되는 등 그 여파는 현재진행형이다. 트럼프는 앱스타인 스캔들 외에도 일방적 관세정책, 강경한 이민자 추방 시행, 이스라엘 비호, 러시아 입장에 치우친 러우전쟁 중재 등으로 반감을 사고 있다.

시민들 뿐만 아니라 유력 정치인들도 트럼프의 방문을 반기지 않고 있다. 사디크 칸 런던시장은 일간 가디언에 기고를 해 “트럼프 대통령은 전 세계에서 분열적 정치를 부채질해왔다”며 “런던 시민들이 공포의 정치를 거부한다는 점을 그에게 분명히 보여줘야 한다”고 주장했다. 칸 시장은 “이번 주 많은 런던시민이 공포를 조장하려는 세력에 의해 우리가 분열되지 않는다는 것을 트럼프 대통령과 그의 지지자들에게 소리높여 말하리라 확신한다. 런던의 정신은 그 어느 때보다 포용·낙관적이며, 우리를 갈라 놓으려는 이들은 자유·민주적 가치들을 단호히 수호하는 도시를 보게 될 것”이라 강조했다.

반감을 의식한 듯, 트럼프 부부는 방문 기간 중 런던에는 머무르지 않을 예정이다. 17일에는 찰스 3세 국왕 내외의 초청에 따라 윈저성에 머무른 뒤 오는 18일에는 영국 총리 별장인 체커스로 자리를 옮겨 키어 스타머 총리와 정상회담을 진행한다.