연돈튀김덮밥 전환…가맹점 리브랜딩 비용 지원

[헤럴드경제=정석준 기자] 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 오는 25일부터 연돈볼카츠를 ‘연돈튀김덮밥’으로 리브랜딩하고 도시락 전문 브랜드로 전환한다고 17일 밝혔다.

연돈볼카츠는 작년 5월 연돈튀김덮밥 시리즈 ‘뚜껑열린치킨도시락(뚜열치)’, ‘연돈도시락’, ‘고기많이채운튀김도시락’ 등을 출시했다. 지난해 상반기 대비 하반기 연돈볼카츠 전체 매장의 월평균 매출은 134% 증가했다.

더본코리아는 가맹점별 ‘연돈튀김덮밥’으로 브랜드 전환을 위해 약 30억원을 투입한다. 간판 변경, 신규 주방 기기, 주요 공급품 지원에 필요한 비용을 지원한다. 전국 주요 입지 옥외 광고, 디지털 매체 광고, 할인 프로모션 등 비용도 본사가 전액 부담한다.

브랜드 전환은 의무가 아닌 희망할 때만 진행한다. 현재 연돈볼카츠 일반 로드숍 매장 22개 중 77%인 17개 매장이 브랜드 전환을 신청했다. 연돈볼카츠 총 매장 수는 36개다. 일반 로드숍 매장 22개와 휴게소 등 특수 입지 점포 14개를 운영 중이다.

더본코리아 관계자는 “50개 미만의 소규모 브랜드를 대형 브랜드로 성장시키기 위한 리브랜드 등 다양한 지원책을 진행할 것”이라고 말했다.