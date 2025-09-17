2주간 1655점 출품…수상자 9인에 국제·국내선 항공권 제공 금상 이건우 ‘내가 떠나는 첫 해외여행’

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공은 지난 8월 1일부터 8월 15일까지 진행된 제9회 ‘하늘길 그림 그리기’ 대회 수상작으로 이건우 어린이(화성 동탄초등학교)의 작품 ‘내가 떠나는 첫 해외여행’을 선정했다고 17일 밝혔다.

제주항공의 ‘하늘길 그림 그리기 대회’는 만 5세에서 만 13세 이하 어린이 승객을 대상으로 진행하는 대회로, 항공 여행의 추억과 즐거운 경험을 창의적인 그림으로 표현하는 특별한 기내 행사다.

올해로 9회째를 맞은 이번 하늘길 그림 그리기 대회는 ▷인천·부산~보홀 ▷인천·부산~세부 ▷인천~푸꾸옥 ▷부산~다낭 노선에서 ‘제주항공 비행기를 타고 떠나는 행복 여행’이라는 주제로 진행됐다.

대회 기간 총 1655점의 작품이 출품됐으며, 제주항공 객실승무원들의 공정한 심사를 거쳐 금상 1명, 은상 3명, 동상 5명, 입선 20명 등 총 29명의 수상자를 선정했다.

제주항공은 금상을 수상한 이건우 어린이에게 상장과 함께 국제선 왕복항공권 4매를 부상으로 제공했다. 은상 수상자 3명에게는 상장과 국제선 왕복항공권 2매를, 동상 수상자 5명에게는 상장과 국내선 왕복항공권 2매를, 입선한 어린이들에게는 상장과 함께 제주항공 산리오 캐릭터즈 모형비행기를 전달했다.

제주항공 관계자는 “이번 대회를 통해 어린이 탑승객들의 항공 여행이 단순한 이동의 경험이 아닌 기억에 남을 소중한 추억이 되었기를 바란다”며 “모든 고객의 여정이 즐겁고 의미 있는 기억으로 이어질 수 있게 최선을 다할 것”이라고 말했다.