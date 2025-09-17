토네이도 타고 불시착한 도로시 모습 담겨 MZ세대 특유 천진난만한 모습에 웃음꽃 AI 영상, 체험 리뷰 등 다양한 콘텐츠 인기

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문은 오즈의 마법사를 테마로 한 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’ 홍보 영상이 공개 닷새 만에 400만 조회수를 돌파했다고 17일 밝혔다.

이 영상은 지난 12일 유튜브와 인스타그램에 공개된 15초 분량의 숏폼 콘텐츠로, 토네이도에 휩쓸려 에버랜드에 불시착한 ‘도로시’의 이야기를 담았다.

도로시는 위기 속에서도 “우리집이 날아가고 있어~!”라며 SNS 라이브 방송을 이어가 천진난만한 매력을 보여준다. 영상 말미에는 에메랄드 시티와 블러드 시티 사이 갈림길에 선 도로시의 모습이 이어지며 축제에 대한 기대감을 높였다.

영상을 본 고객들은 “토네이도를 즐기는 도로시 라방이라니 아이디어 신선하다”, “다음 이야기가 너무 궁금하다 직접 가봐야겠다” 등 긍정적인 반응을 보이고 있다.

에버랜드는 이번 영상 외에도 오오즈의 마법사 이야기를 동화책으로 풀어내거나, 겁쟁이 사자, 허수아비 등 캐릭터들이 티익스프레스를 타는 AI 영상과 같은 다양한 콘텐츠들이 자사 SNS 채널에 공개되며 인기를 끌고 있다.

또한 오즈 AI 네컷사진, 360도 스튜디오 등 현장 체험 콘텐츠를 후기로 담은 리뷰 영상부터 신상 굿즈 언박싱, 퍼레이드 직캠, 먹거리 추천 등 가을축제를 더욱 재밌게 즐길 수 있는 정보성 SNS 콘텐츠들까지 다양하게 확인해볼 수 있다.

한편 11월 16일까지 펼쳐지는 ‘에버랜드 오브 오즈’ 가을축제에서는 판타지소설 오즈의 마법사를 컨셉으로 조성된 테마존, 공연, 먹거리, 굿즈 등 다채로운 콘텐츠를 경험할 수 있다.