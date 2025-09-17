[헤럴드경제=민성기 기자] 추석 연휴 승차권 예매가 시작된 17일 한국철도공사(코레일) 공식 앱과 웹사이트에 접속이 폭주하면서 접속 장애가 발생했다.

17일 코레일에 따르면 이날 오전 7시부터 전 국민을 상대로 하는 온라인 예매가 시작됐으나, 이용객이 한꺼번에 몰리면서 대기가 발생했다.

오전 9시 13분 현재 앱과 웹사이트에는 ‘명절 예매 화면으로 이동 중입니다’라는 메시지만 떠 있고 다음 화면으로 넘어가지 않는 상황이다.

이날은 전 국민 대상 추석 연휴 승차권 예매가 시작되는 날로, 예매를 기다리던 이용객들이 큰 불편을 겪고 있다.

코레일 관계자는 “추석기간 승차권 조회 및 발매 시 예매 이용객이 한꺼번에 몰리면서 일시적으로 접속 지연(대기)이 발생했다”며 “긴급조치 후 단계적으로 예매 중이고 자세한 원인은 조사 중”이라고 설명했다.

다만 역 창구에서의 승차권 발매는 정상적으로 이뤄지고 있다.

코레일은 당초 1∼4일로 예정됐던 올해 추석 연휴 승차권 예매를 2주 연기, 15일부터 18일까지 진행하고 있다.

지난달 19일 발생한 무궁화호 열차 사상사고 관련 선로 안정화 조치 등으로 열차운행 조정이 필요해 예매 일정을 변경했다고 설명했다.

65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 한 사전예매는 지난 15∼16일 진행됐다.

한편 코레일의 추석 승차권 예매 ‘먹통’은 2017년과 2022년에도 발생했다. 당시에는 접속 오류와 서버 다운으로 예매가 시작되자마자 시스템이 마비되는 상황이 반복됐다.