8월 美서 17만9455대 판매…‘월간 최다’ 아이오닉 5, 3월 美 IIHS로부터 TSP+ 등급 받아 현대차·기아, 불의 사고서 탑승객 지켜낸 사례 이어져

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차·기아가 우수한 안전성으로 현지 소비자의 신뢰도를 높이면서 지난 8월 미국에서 전년 동월 대비 10.9％ 늘어난 17만9455대의 역대 월간 최다 합산 판매량을 달성했다고 17일 밝혔다.

같은 기간 현대차·기아의 친환경차 판매량은 전년 동월 대비 51.8％ 증가한 4만9996대로, 역대 월간 최다 판매 기록과 역대 최고 친환경차 판매 비중(27.9％)을 동시에 달성했다.

업계에서는 현대차그룹 차량의 뛰어난 안전성과 우수한 상품성이 미국 소비자들의 선택을 이끌었다는 평가가 나온다.

아이오닉 5는 최근 실제 고객들의 경험담과 충돌 평가를 통해 우수한 안전성을 입증했다. 실제 앞서 지난달 ‘셰인 배럿’이라는 이름으로 활동하는 미국의 SNS 이용자가 본인이 직접 겪은 후방 추돌 사고에서 아이오닉 5가 18개월 쌍둥이를 지켜냈다는 소식을 공유했다.

작성자는 게시글에서 “큰 사고를 당했는데 아이오닉 5는 나의 가족, 특히 뒷좌석에 앉아있던 18개월 된 쌍둥이를 안전하게 지켜내며 제 역할을 다했다”면서 “뒤에 오던 차가 속도를 줄이지 않고 그대로 충돌했는데 아마도 시속 96㎞(60마일)보다 빨랐을 것”이라고 사고 당시 정황을 알렸다.

그가 게시글과 함께 공개한 사진 속 아이오닉 5는 후면부 범퍼와 트렁크가 당시 충격으로 후면부가 심하게 구겨지고 파손됐음에도 불구하고 승객 공간과 뒷좌석에 설치된 카시트는 온전한 모습이었다.

현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 아이오닉 5는 전면 충돌 시 발생하는 충격 에너지를 효과적으로 분산할 수 있도록 로드패스를 최적화했으며, 스몰오버랩과 같이 충돌 에너지가 전면부 일부에 집중되는 상황을 고려해 더블박스 멤버 설계로 다중 골격 구조를 완성했다.

아이오닉 5는 지난 3월 미국 최고 권위의 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 평가에서 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’ 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 인정받았다.

또한 현대차그룹의 차량 안전성은 과거 다양한 불의의 사고에서 탑승객을 지켜낸 사례를 통해 입증된 바 있다.

지난 2021년 골프 선수 타이거 우즈가 제네시스 인비테이셔널 골프대회 행사 차량으로 지원된 제네시스 GV80 차량을 운전 중 차량이 여러 번 구르며 전복되는 사고를 당해 다리 부상을 입었다. 당시 사고 현장을 조사한 경찰은 차량 앞면과 범퍼는 완파됐으나 내부는 대체로 손상되지 않았다고 전했다.

2022년 12월에는 현대차 아반떼 N을 탑승한 커플이 미국 협곡에서 91m를 굴러 떨어지고도 큰 부상을 입지 않았다고 SNS 및 현지 언론을 통해 알려진 바 있다. 같은 해 5월에는 체코 출신 아이스하키 선수 야르오미르 야르그가 기아 EV6를 타고 도로를 달리던 중 트램과 부딪히는 사고를 당했으나 한쪽 손에 경미한 부상만 입은채 멀쩡히 차량에서 하차해 주변 사람을 놀라게 했다.

현대차그룹은 올해 IIHS가 발표한 충돌 평가에서 현대차 7개, 제네시스 4개, 기아 3개 등 총 14개 차종이 TSP+ 등급을 받으며 우수한 안전성을 인정받았다.