에버그린 이어 양밍해운과 건조계약 거제에서 건조, 2029년 상반기까지 인도 암모니아 이중연료 추진 변경 가능한 사양

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션이 또 한번 대만 해운사의 친환경 선박 수주에 성공했다. 이로써 한화오션이 대만 주요 선사들로부터 기술력을 인정받았다는 평가가 나오는 동시에 현지 시장에서의 입지를 더욱 공고히하는 모습이다.

한화오션은 세계 최대 해운사 중 하나인 대만 양밍해운으로부터 1만5880TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 7척을 1조9336억원에 수주했다고 17일 밝혔다. 이 선박들은 한화오션 거제사업장에서 건조돼 2029년 상반기까지 인도될 예정이다.

이번에 수주한 대형 컨테이너선은 1만5880개의 컨테이너를 한번에 운송할 수 있다. 특히 LNG 이중연료 추진 엔진이 기본 탑재되며, 강화되는 국제 환경 규제에 대응하기 위해 암모니아 이중연료 추진으로 변경 가능한 ‘암모니아 듀얼 퓨얼 레디(Ammonia DF Ready)’ 사양으로 설계된다. 이를 통해 미래 친환경 연료 전환에 대한 기술적 대응력을 입증하고, 세계 해운시장에서 위상을 공고히 한다는 설명이다.

특히 이번 프로젝트에는 세계 최초로 1.0바(bar·기압, 1바는 1㎡ 면적에 약 10톤의 무게가 누르는 힘) 설계 압력의 타입-B LNG 연료탱크가 적용된다. 기존 0.7바 대비 압력을 높여 LNG 기화가스를 더 오래 안전하게 저장, 선박 운용 효율성과 환경 대응력을 강화할 수 있다. 항만 정박 시 불필요한 가스 소각과 벌금 부담을 줄일 수 있어 선주사의 선박 운영에도 이점을 제공한다. 운항 효율성과 친환경성 모두 잡는 기술적 진보를 이뤄냈다는 설명이다.

양밍해운은 총 72만7000TEU의 선복량을 보유한 세계 10대 해운사 중 하나다. 이번 계약은 한화오션과 양밍해운과의 첫 협력 사례다. 한화오션은 앞서 지난 3월 다른 대만 선사인 에버그린과 초대형 컨테이너선 계약을 체결한 바 있다. 해운 조사기관 알파라이너에 따르면 대만은 세계에서 유일하게 세계 10대 해운사중 2개를 보유한 국가로 양사의 점유율을 합칠 경우 세계 5위 수준이다. 한화오션은 양사와 모두 협력관계를 맺고 기술력을 인정받으며 대만 시장 내 입지를 다지게 됐다.

김희철 한화오션 대표이사는 “양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과다”며 “한화오션의 기술적 우위를 다시 한번 굳히고, 글로벌 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.