NATO 자금으로 美 무기 10억달러(1.4조원) 지원 승인 최대 총 100억 달러 규모 예정 불성실 협상 러시아에 ‘불편한 심기’ 분석

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 트럼프 행정부가 우크라이나에 총 100억달러(약 1조4000억원) 규모의 무기지원에 나섰다. 이는 트럼프 행정부에서 처음으로 우크라 무기 지원을 신규 승인한 것이다.

로이터통신에 따르면 미국은 동맹연합인 NATO 국가 자금으로 미국의 재고 무기를 구입, 우크라이나에 공급하는 형태의 지원을 승인했다. 엘브리지 콜비 국방부 정책차관은 5억 달러(약 6900억원) 규모의 우크라이나 무기 지원을 두 건 승인했다고 전했다. 총 10억 달러(약 1조4000억원)의 지원이다.

이번에 승인된 무기 지원은 ‘우크라이나 우선 요구 목록’이란 제하로, 최대 100억 달러(약 14조원)까지의 규모로 잡혀있다. 우크라이나가 필요한 무기 목록을 제시하면, NATO 동맹국들이 미 정부 계좌에 자금을 보내 비용을 대고, 미국은 재고 무기를 우크라이나에 전달하는 형태다. 우크라이나가 요청한 무기에는 최근 러시아의 드론 및 미사일 공격에 대응하기 위해 시급히 요청한 방공 시스템 등이 포함된 것으로 알려졌다.

이는 트럼프 행정부에서의 첫 우크라이나 무기 지원이다. 트럼프 2기에서는 전임 바이든 대통령이 승인했던 무기지원안을 집행하는데 그쳤다. 비록 제3자가 비용을 대는 방식이지만 우크라이나에 직접적인 무기지원에 나선 것은 러시아에 대한 불만을 내비치는 수라는 게 전문가들의 분석이다. 미국의 중재 노력에도 불구하고 휴전 협상이 진전이 없는데다, 러시아의 우크라이나에 대한 공습이 갈수록 강도가 높아지고 있기 때문이다. 러시아는 지난 10일 폴란드에 이어 14일 루마니아 영공까지 드론으로 침범하는 등 이웃국으로까지 그 긴장을 확산시키고 있다.